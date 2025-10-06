Key outerwear κομμάτια για τις πρώτες φθινοπωρινές εμφανίσεις και τη φυσική μετάβαση στις πιο layered, χειμερινές στιγμές της σεζόν

Η Tommy Hilfiger παρουσιάζει τα βασικά πανωφόρια της σεζόν, με έμφαση σε puffers και παλτό που ισορροπούν μεταξύ διαχρονικού στιλ και σύγχρονης άνεσης. Η συλλογή εμπνέεται από την κλασική αμερικανική preppy ταυτότητα του brand και την ανανεώνει μέσα από έξυπνα cuts, λειτουργικά υλικά και layering προτάσεις που αγκαλιάζουν τη μετάβαση της εποχής. Puffers και παλτό επανασυστήνονται μέσα από καθαρές γραμμές, ευέλικτες σιλουέτες και υφές που αγκαλιάζουν τη μετάβαση από τις πρώτες φθινοπωρινές ημέρες ως τις πιο layered στιγμές του χειμώνα.

Puffers για το φθινόπωρο

Αγαπημένα σχέδια επανεμφανίζονται μέσα από το concept «The Hilfiger Racing Club», παρουσιάζοντας δυναμικά puffers για κάθε περίσταση. Μεταβατικά κομμάτια που προσφέρουν προστασία και στιλ, ιδανικά για το φθινόπωρο που απαιτεί ευελιξία και μοντέρνα αισθητική.

Comfort Zone

Η άνεση αποκτά σύγχρονη αισθητική μέσα από πανωφόρια σε διαχρονικά μήκη και μοντέρες γραμμές. Τα παλτό της συλλογής προσφέρουν ζεστασιά και κομψότητα, με επιλογές που καλύπτουν τις καθημερινές αλλά και τις πιο polished εμφανίσεις της σεζόν.

Γραμμές με ακρίβεια και ισορροπία

Η Tommy Hilfiger γιορτάζει την επιστροφή στην κομψότητα με παλτό σε αυστηρές αλλά ευέλικτες γραμμές. Car coats και καρό καμπαρντίνες πρωταγωνιστούν, αποδεικνύοντας ότι το ντύσιμο για το γραφείο μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετο και κομψό.

Η capsule συλλογή outerwear της Tommy Hilfiger φέρνει στο προσκήνιο κομμάτια σχεδιασμένα για την εποχή της αλλαγής – συνδυάζοντας την πρακτικότητα με τον ξεχωριστό χαρακτήρα που αποτελεί trademark του brand.