Η Tommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει την brand ambassador και style icon, Jang Won Young, στη Νέα Υόρκη για την καμπάνια TOMMY JEANS Φθινόπωρο 2025. Η παγκόσμια καλλιτεχνική δύναμη και μέλος των IVE, ενός από τα πιο επιτυχημένα girl groups της Νότιας Κορέας, αντικατοπτρίζει την ανεπιτήδευτη cool αισθητική της πόλης μέσα από ένα laid-back στυλ που αποπνέει φρεσκάδα, αυτοπεποίθηση και ζωντάνια.

«Αυτό που λατρεύω στην TOMMY JEANS είναι το πώς γιορτάζει την μοναδικότητα και την ελευθερία έκφρασης», δήλωσε η Jang Won Young. «Ήθελα να αποτυπώσω αυτήν την τολμηρή, ατρόμητη ενέργεια με τη δική μου πινελιά. Η καμπάνια είναι τόσο ποικιλόμορφη, δυναμική και τολμηρή όσο και η ίδια η πόλη της Νέας Υόρκης, προσκαλώντας τους fans να αγκαλιάσουν το προσωπικό τους στιλ και το επαναστατικό τους πνεύμα.»

Φορώντας κομμάτια από τη συλλογή TOMMY JEANS Φθινόπωρο 2025, η Jang Won Young παίζει με τους δικούς της κανόνες, εκφράζοντας τον σύγχρονο denim τρόπο ζωής του εκπροσωπεί το brand –με ρίζες στην παράδοση, αλλά επαναπροσδιορισμένο μέσα από τον σημερινό πολιτισμό της casual έκφρασης. Τα key-looks της συλλογής περιλαμβάνουν ένα varsity t-shirt σε παστέλ πράσινη απόχρωση συνδυασμένο με relaxed jeans, ένα ασπρόμαυρο varsity jacket με σκούρο γκρι jeans, και ένα cropped κοτλέ puffer με ανοιχτόχρωμο denim. Όλες οι εμφανίσεις ισορροπούν ανάμεσα στην preppy χαλαρότητα και το πιο δυναμικό streetwear ύφος.

«Η Jang Won Young είναι μία από τις πιο επιδραστικές σταρ της K-Pop», δηλώνει ο Tommy Hilfiger. «Ο τρόπος που προσεγγίζει τη μόδα χωρίς να δείχνει ποτέ υπερβολικά επιμελημένη προσφέρει στην καμπάνια αυτή μια τολμηρή, σύγχρονη αισθητική. Εκπροσωπεί τη νέα γενιά που διαμορφώνει το παγκόσμιο στιλ, και είμαι ενθουσιασμένος που είναι το πρόσωπο της TOMMY JEANS.»

Αναδημιουργώντας το πνεύμα της Νέας Υόρκης των ‘90s, η καμπάνια παρουσιάζει την Jang Won Young σε στιγμές που αποπνέουν αυθεντική, ανεπιτήδευτη ενέργεια της εποχής. Με φόντο την πόλη και lo-fi αισθητική, τα visuals αποτυπώνουν τη δημιουργικότητά της με μια στάση σύγχρονη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και χωρίς συμβιβασμούς.

Η συλλογή TOMMY JEANS Fall 2025 θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com, σε καταστήματα TOMMY HILFIGER παγκοσμίως και μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής. Οι φίλοι του brand προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση στα social media με τα hashtags #TommyHilfiger, @TommyHilfiger και @for_everyoung10.