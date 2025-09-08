Η Tommy Hilfiger, μέλος του PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει την καμπάνια Φθινόπωρο 2025, με τίτλο “The Hilfiger Racing Club”, με πρωταγωνίστρια το style icon και K-pop σταρ JISOO, η οποία φέρνει την αβίαστη αυτοπεποίθηση και την εκλεπτυσμένη κομψότητά της σε ένα reimagined “day at the races”.

Το “Hilfiger Racing Club” αποτελεί ένα παγκόσμιο style statement για την TOMMY HILFIGER, συνδυάζοντας τη νοσταλγία των αγώνων ταχύτητας με την preppy γοητεία και το σύγχρονο πνεύμα του brand. Πρωταγωνιστώντας στην καμπάνια, η JISOO συνεχίζει να προσδίδει τη φρέσκια δημιουργικότητά της στην παγκόσμια οικογένεια της Tommy – καλλιτέχνες, influencers και tastemakers που κρατούν το brand στην καρδιά της πολιτιστικής σκηνής.

Η καμπάνια, που λανσάρεται παγκοσμίως στις 26 Αυγούστου, θα πλαισιωθεί από δυναμικά activations για το παγκόσμιο Tommy κοινό – με bespoke brand experiences, δημιουργικές συνεργασίες και racetrack-inspired events. Εδώ, το prep δεν έχει να κάνει με κανόνες, αλλά με το πώς επανεφευρίσκεται.

«Σε αυτό το ταξίδι μου με την Tommy, έχω μάθει ότι πάντα θα σε οδηγήσει σε εμβληματικά σκηνικά – και ήταν συναρπαστικό να μπω στον κόσμο του luxury motorsport», δήλωσε η JISOO.

«Έχω από μικρή μια προσωπική αγάπη για τα αυτοκίνητα, και ο Tommy επανερμήνευσε αυτό το σκηνικό με τολμηρό και έντονο στιλ. Ένιωσα αυτοπεποίθηση και άνεση στη νέα του συλλογή, που παίζει με τα classic prep codes, με τρόπο προσωπικό, playful και refined».

Φωτογραφημένη από τον Yoon Ji Yong, η καμπάνια εστιάζει στη JISOO, που μοιράζεται τη διαχρονική της παρουσία και τη μοναδική της ταυτότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας. Επιστρέφοντας για τέταρτη φορά σε καμπάνια της TOMMY HILFIGER, προσθέτει χάρη και φινέτσα στην κλασική αμερικανική αισθητική του brand, εισάγοντας μια νέα διάσταση σύγχρονης κομψότητας σε αυτήν την εμβληματική πίστα.

Η Fall 2025 collection αντλεί έμπνευση από τη Νέα Υόρκη, την καρδιά του brand, και επανερμηνεύει τους prep κώδικες της πόλης με νέο layering και texture-play. Η JISOO δίνει ζωή στη γυναικεία ενέργεια της συλλογής: ένα navy varsity-style παλτό με κλασσικό crest πουλόβερ δημιουργούν ένα χαλαρό look με έντονη σιλουέτα. Ένα pleated σύνολο με γεωμετρικό camel jacket και ριγέ πλεκτό τιμά την παράδοση, ενώ παραμένει μοντέρνο και κομψό. Πρόκειται για μια σύγχρονη prep wardrobe, που ανατρέπει την παραδοσιακή Νεοϋορκέζικη κληρονομιά με το χαρακτηριστικό Tommy twist.

«Το να επανεφευρίσκω το prep είναι στο επίκεντρο της δημιουργικής μου ταυτότητας εδώ και 40 χρόνια», δήλωσε ο Tommy Hilfiger.

«Από την αρχή, συνδύασα το κλασικό American style με πολιτισμικές επιρροές, και συνεχίζω αυτή την παράδοση επαναπροσδιορίζοντας την prep κουλτούρα. Με το ‘Hilfiger Racing Club’, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο – ένα fresh twist σε ένα εμβληματικό preppy calendar moment»

Η καμπάνια αποτελεί συνέχεια της signature καμπάνιας “You’re Invited, No RSVP Required” – ένα style statement που επανεξετάζει το prep μέσα από τον φακό της ατομικότητας, ελευθερίας και αντίστασης στις νόρμες. Ξεκίνησε το 1985, όταν ένα billboard στην Times Square έβαλε το όνομα του Tommy δίπλα στους μεγάλους designers της εποχής. Έκτοτε, το brand έχει ενώσει τη χαλαρή του επαναστατικότητα με τις πιο iconic στιγμές της pop κουλτούρας – από τη hip-hop σκηνή και τα paddocks της Formula 1®, έως τις μεγάλες red carpet εμφανίσεις. Το “Hilfiger Racing Club” συνεχίζει αυτή την παράδοση, με πρωταγωνιστές τους Nicholas Hoult και Claudia Schiffer.

Η συλλογή Φθινόπωρο 2025 θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com και σε επιλεγμένα καταστήματα TOMMY HILFIGER παγκοσμίως.

Οι φίλοι και ακόλουθοι του brand καλούνται να συμμετέχουν στη συζήτηση στα social media χρησιμοποιώντας τα hashtags #TommyHilfiger, @TommyHilfiger και @sooyaaa__.