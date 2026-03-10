Η Vans παρουσιάζει τη νέα καμπάνια “Off The Wall” με επίκεντρο το authentic

Η Vans παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια “Off The Wall”, στην οποία επανασυστήνει το Authentic μέσα από τους ανθρώπους που του έδωσαν νόημα διαχρονικά. Το Off The Wall δεν είναι απλώς ένα motto· είναι μια κοσμοθεωρία. Ένας τρόπος ζωής που πηγάζει από την ατομικότητα, την ελευθερία έκφρασης και τη δημιουργικότητα.

Το Off The Wall εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο η Vans υπάρχει μέσα στην κουλτούρα: πώς δημιουργεί, πώς συνδέεται με τους ανθρώπους και πώς εξελίσσεται. Όσοι συμμετέχουν στην καμπάνια ενσαρκώνουν αυτή τη φιλοσοφία. Διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά με κοινό παρονομαστή την ανάγκη να ακουστούν με τον δικό τους τρόπο. Δημιουργοί και πρωτοπόροι.. Αυθεντικοί και Επαναστάτες. Άνθρωποι που δεν περιμένουν την αποδοχή, γιατί ήδη διαμορφώνουν το παρόν της κουλτούρας.

Μία γιορτή για όσους ξεχωρίζουν, αλλά και για τοπαπούτσι που πάντα συνόδευε τα βήματά τους.

Το Authentic είναι εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Το Authentic γεννήθηκε το 1966 ως ένα απλό, διακριτικό deck shoe. Πολύ σύντομα όμως υιοθετήθηκε από τους πιο τολμηρούς της εποχής: τους skateboarders. Με ρίζες στη surf κουλτούρα της Καλιφόρνια, βρήκε τον πραγματικό του ρόλο στο πεζοδρόμιο και εξελίχθηκε σε σύμβολοπροσωπικής έκφρασης.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, αυτό το skate παπούτσι μεταμορφώθηκε σε παγκόσμιο icon. Φορέθηκε από καλλιτέχνες, δημιουργούς, πρωτοπόρους και ανήσυχα πνεύματα. Από ανθρώπους που δεν ακολουθούν, αλλά χαράζουν τον δικό τους δρόμο. Ένα παπούτσι για όσους δεν ζητούν άδεια για να ανήκουν.

Για σχεδόν 60 χρόνια, το Authentic φοριέται από όσους ζουν πραγματικά “Off The Wall” – όσους επιλέγουν να εκφράζονται ελεύθερα, να δημιουργούν και να ξεχωρίζουν. Πάντα ανήκε στη γενιά που διαμορφώνει το αύριο.

Το 2026 αποτελεί μια σημαντική χρονιά για τη Vans και το Authentic, καθώς και τα δύο γιορτάζουν έξι δεκαετίες πολιτιστικής επιρροής, διαμορφωμένης απο τους ανθρώπους που τα φορούν.

Talent: Hayley Williams

Φωτογράφος: Rosie Marks

Η καμπάνια συγκεντρώνει ένα δυναμικό σύνολοαπό skateboarders, καλλιτέχνες και πολιτισμικούς innovators, μέσα από τον φακό της φωτογράφου Rosie Marks, της οποίας το έργο αποτυπώνει με αυθεντικότητα το πνεύμα Off The Wall της Vans. Συμμετέχουν:

SZA (7x Grammy Award Winner)

Hayley Williams (3x Grammy Award Winner with Paramore)

Franz Lyons (2x Grammy Award Winner with Turnstile)

Travis Barker

Lizzie Armanto

T-Funk

Ο καθένας φέρνει τη δική του φωνή και ενέργεια, ενωμένοι από το ένστικτο να δημιουργούν τον δικό τους «θόρυβο».

Το Vans Off The Wall Authentic pack θα είναι διαθέσιμο από την Πέμπτη 12 Μαρτίου στα καταστήματα της Vans στο Golden Hall, The Mall of Athens, Athens Metro Mall, Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, My Mall και Nicosia Mall στη Κύπρο, στα corner της Vans στο Attica City Link και Notos, καθώς και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Νέες χρωματικές εκδοχές θα κυκλοφορήσουν απο 2 Απριλίου.

Γιατί το Off The Wall δεν είναι κάτι που φοράς.

Είναι ο τρόπος που ζεις.

The Authentic. Worn loud since 1966.