Στις 17 Μαρτίου, η Vans πραγματοποιησε ενα – “Off The Wall” experience στο κέντρο της Αθήνας μέσα από ένα immersive event που δεν έμοιαζε με τίποτα τυπικό.

Στη Stoa, ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η μόδα, η μουσική και η σύγχρονη δημιουργική έκφραση συνυπήρχαν φυσικά, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν παρατηρείς απλώς, τη ζεις.

Μέσα από εικαστικές παρεμβάσεις και custom backdrops εμπνευσμένα από το δημιουργικό της καμπάνιας, το κοινό κινήθηκε ελεύθερα στον χώρο, αλληλεπίδρασε και έγινε μέρος της εμπειρίας, εκφράζοντας τη δική του εκδοχή του “Off The Wall”.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το live customisation station σε συνεργασια με το Charm Bar Greece, όπου οι καλεσμένοι δημιούργησαν το δικό τους προσωποποιημένο ζευγάρι Vans, αποτυπώνοντας στην πράξη την έννοια της αυθεντικής έκφρασης.

Το event συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και των δημιουργικών industries, καθώς και influencers, media και φίλους του brand, διαμορφώνοντας ένα κοινό που αντανακλά τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Vans.

Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβαν οι Pizza Man Project, ενώ το live performance με τον Ηλία Μπόγδανο και τους INCO, ολοκλήρωσε τη βραδιά με έναν τρόπο που ενίσχυσε την ενέργεια και τη συνολική εμπειρία.

Μέσα από το event, η Vans ανέδειξε το “Off The Wall” όχι ως ένα απλό motto, αλλά ως μια ζωντανή φιλοσοφία που εξελίσσεται μέσα από τους ανθρώπους και τις κοινότητες που την εκφράζουν.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το “Authentic”, ένα διαχρονικό icon από το 1966, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους επιλέγουν να κινούνται με τον δικό τους τρόπο.

Γιατί το “Off The Wall” δεν είναι απλώς ένα motto.

Είναι στάση ζωης.