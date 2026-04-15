Στις 4 και 5 Απριλίου, η Vans πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό Live Customization event, το οποίο έλαβε χώρα ταυτόχρονα στα καταστήματά της στο Golden Hall και στο The Mall Athens, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία δημιουργικότητας και self-expression.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, επισκέπτες, celebrities και fashion influencers είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους, μοναδικό Vans Authentic shoe, μετατρέποντας το iconic sneaker σε έναν προσωπικό καμβά. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων artists, κάθε σχέδιο αποτέλεσε μια αυθεντική δήλωση στυλ, ενισχύοντας τη φιλοσοφία της Vans που προάγει τη δημιουργικότητα χωρίς όρια.

Το κοινό ανταποκρίθηκε δυναμικά, ενώ influencers, όπως η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Έβελυν Καζαντζόγλου και η Ελίνα Καλιτζάκη και φίλοι του brand επισκέφθηκαν τα καταστήματα και δημιούργησαν τα δικά τους customized Vans, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση του brand με τη σύγχρονη δημιουργική κουλτούρα.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας καμπάνιας της Vans, “Off The Wall”, η οποία επανασυστήνει το εμβληματικό Authentic μέσα από την αυθεντικότητα και την ελευθερία έκφρασης που το χαρακτηρίζουν διαχρονικά. Όπως αναδεικνύεται και στην καμπάνια, το Authentic δεν είναι απλώς ένα sneaker, αλλά ένα σύμβολο δημιουργικότητας και κουλτούρας, που φοριέται από όσους επιλέγουν να ζουν και να εκφράζονται χωρίς περιορισμούς.

Το Live Customization Experience συνεχίζεται, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερο κοινό να ζήσει την εμπειρία, με επόμενους σταθμούς το κατάστημα της Vans στο Metro Mall, το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από αυτή την ενέργεια, η Vans επιβεβαιώνει τη διαχρονική της σύνδεση με τη σύγχρονη κουλτούρα και τη δημιουργική έκφραση, δίνοντας βήμα σε όλους να εκφράσουν το προσωπικό τους στυλ με έναν μοναδικό τρόπο.