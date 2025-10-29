Με κορυφαία ονόματα, εξαιρετικές επιδόσεις, αμέτρητες συγκινήσεις και μοναδικό παλμό, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025, το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου, τοποθέτησε την Πελοπόννησο στο παγκόσμιο βάθρο του αθλητισμού.

1.500 αθλητές, 500 εθελοντές και πάνω από 4.000 θεατές και επισκέπτες από 65 χώρες γιόρτασαν τον αθλητισμό, τη ζωή και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης στον μεγαλύτερο αγώνα τριάθλου της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε για 6η φορά και διοργανώθηκε από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας με το W Costa Navarino να υποδέχεται τους συμμετέχοντες σε μια συναρπαστική τοποθεσία.

Στη Γραμμή Εκκίνησης, μαζί με τους ερασιτέχνες τριαθλητές, ξεχώρισαν οι πρωταθλητές Ευρώπης, Παναγιώτης Μπιτάδος και Louis Woodgate, που αγωνίστηκαν εκτός συναγωνισμού, καθώς και οι Olympians, Κέλλυ Αραούζου και Κωνσταντίνος Στάμου στην κολύμβηση και ο Γιώργος Μπούγλας στην ποδηλασία. Μεταξύ πολλών άλλων Ελλήνων και διεθνών αθλητών, με το αγωνιστικό τους πάθος έλαμψαν και προσωπικότητες εκτός αθλητικού χώρου, όπως ο διεθνούς φήμης σεφ Gordon Ramsay και ο ηθοποιός και performer Πάνος Βλάχος, ενώ η διοργάνωση στήριξε τη συμμετοχή του ερασιτέχνη τριαθλητή Γιώργου Χατζηιωαννίδη, ο οποίος αγωνίστηκε για το όραμα του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα.

Πρώτος στη γενική κατάταξη του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025, που περιλάμβανε 1,9 χλμ. κολύμπι, 90 χλμ. ποδήλατο και 21,1 χλμ. τρέξιμο στα μαγευτικά τοπία της Μεσσηνίας, ήρθε για 2η συνεχή χρονιά ο Παναγιώτης Πολύζος (GR) με χρόνο 04:02:23. Κατά τον τερματισμό του στην παραλία μπροστά στο W Costa Navarino σχολίασε «Δούλεψα όλη τη χρονιά γι’ αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ίσως και περισσότερο από ό,τι για το παγκόσμιο… Ήταν ο αρχικός στόχος της χρονιάς. Αφιερώνω τη νίκη μου στην οικογένειά μου που με στήριξε σε όλη αυτήν την προσπάθεια.». Τη 2η θέση έλαβε ο Lucas Herzog (FR), με χρόνο 04:05:12 και 3ος αναδείχθηκε ο Φίλιππος Βώκος (GR) με χρόνο 04:09:49. Στην κατηγορία των γυναικών, 1η τερμάτισε η Τζένη Μπουλμέτη (GR) με χρόνο 04:40:29, και ακολούθησαν η Lea Vieljeuf (FR) με χρόνο 04:42:28 και η Ιωάννα Μητροπούλου (GR) με χρόνο 04:45:55. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αγώνα έχουν αναρτηθεί εδώ.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ο κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος & Ιδρυτής της διοργανώτριας εταιρείας, ευΖΗΝ feelόsophy, δήλωσε: «Για 6η χρονιά βρισκόμαστε στη γραμμή εκκίνησης του IRONMAN® 70.3® Greece. Βλέπω εκατοντάδες αθλητές μπροστά μου έτοιμους να κάνουν για άλλη μια φορά την υπέρτατη προσπάθειά τους. Είναι μια στιγμή έντονης συγκίνησης και ενθουσιασμού που κάθε φορά μας μένει αξέχαστη και μας προκαλεί ανατριχίλα. Σήμερα, με ιδανικές καιρικές συνθήκες ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και ασφαλή τερματισμό – και πάνω απ’ όλα, να απολαύσουν το κάθε τους χιλιόμετρο! Σε αυτό το σημείο, θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη στήριξη και τους Δήμους Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό να γινονται τέτοιες διοργανώσεις που αναδεικνύουν όχι μόνο το άθλημα αλλά και τους τόπους που τις υποδέχονται, τονώνοντας την τοπική οικονομία και τη συνοχή της κοινότητας. Η Ελλάδα με την πλούσια ιστορία της, τη φυσική ομορφιά και τις υποδομές της, έχει όλα τα φόντα για να ξεχωρίσει διεθνώς ως κορυφαίος προορισμός αθλητικού τουρισμού.»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, τόνισε: «Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025 ανέδειξε την Πελοπόννησο ως προορισμό αθλητικού τουρισμού και αυθεντικών εμπειριών. Με συνεργασίες και συνέργειες μπορούμε να κάνουμε την Πελοπόννησο σημείο αναφοράς διεθνώς – γιατί εδώ, το αδύνατο είναι μόνο η αρχή.»

Στο ίδιο πνεύμα η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, συγκεντρώνοντας αθλητές, αθλήτριες και ομάδες από όλο τον κόσμο και αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημείο αναφοράς για διοργανώσεις διεθνούς κύρους. Για ακόμη μία χρονιά, οι άνθρωποι της ΔΕΗ συμμετείχαν ενεργά και έδωσαν το δικό τους “παρών” σε όλες τις δράσεις, στηρίζοντας με ενθουσιασμό το πνεύμα της προσπάθειας, της ομαδικότητας και της θετικής ενέργειας. Ως ονοματοδότης της διοργάνωσης, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη μεγάλων αθλητικών θεσμών που προάγουν τις αξίες του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια και την προβολή της χώρας μας διεθνώς.»

Τέλος, ο κ. Μάικ Αργύρης, Sports Director της Costa Navarino, χορηγού φιλοξενίας της 6ης διοργάνωσης IRONMAN® 70.3® Greece, σχολίασε: «Η ολοκλήρωση του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025 σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για τη Μεσσηνία και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. Συγχαίρουμε θερμά όλους τους αθλητές για την προσπάθεια και το αγωνιστικό τους πνεύμα, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση. Η άρτια οργάνωση, σε συνδυασμό με το μοναδικό φυσικό τοπίο της περιοχής, ανέδειξαν τις δυνατότητες της Μεσσηνίας ως προορισμού για διεθνούς επιπέδου αθλητικές διοργανώσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, μέσω της φιλοξενίας των αθλητών και των συνοδών τους στο W Costa Navarino, αποτελέσαμε μέρος αυτού του ξεχωριστού γεγονότος.»

Πριν την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αγώνα, αθλητές, κάτοικοι της περιοχής, συνοδοί και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να «ζεσταθούν» στα side events της διοργάνωσης.

Το JYSK Night Run Peloponnese powered by IRONMAN®, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στην παραλία της Μαραθόπολης, έδωσε τον αγωνιστικό ρυθμό με έναν ήπιο δρομικό αγώνα 5 χιλιομέτρων τη μαγική ώρα του ηλιοβασιλέματος. Πρώτοι πέρασαν τη Γραμμή Τερματισμού ο Alexis Fuller από τους άνδρες και η Mariya Ghafoor από τις γυναίκες. Παράλληλα, μουσική, ψυχαγωγικά δρώμενα και η ατμόσφαιρα γιορτής του Δήμου Τριφυλίας ξεσήκωσαν το κοινό, μεταδίδοντας τη μοναδική ενέργεια του IRONMAN® 70.3®. Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ.

Το επόμενο πρωί, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη πήραν οι μικροί αθλητές στο EEEA IRONKIDS Peloponnese 2025 powered by IRONMAN® στην Πύλο. Με τρεις διαδρομές τρεξίματος (400μ., 800μ., 1200μ.) και το Aquathlon, παιδιά 6–15 ετών γνώρισαν τον αθλητισμό μέσα από τον συναγωνισμό, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΕΑ), μαθαίνοντας τη σημασία της ανακύκλωσης, και φωτογραφήθηκαν και χόρεψαν μαζί με τη μασκότ «Καδούλη».

Πίσω από κάθε βήμα, κάθε χαμόγελο και κάθε δυνατή στιγμή του αγώνα, βρίσκονταν οι υποστηρικτές της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας στο έπακρο την εμπειρία του IRONMAN® 70.3® Greece. Το AVRA WAVE ήταν για άλλη μια χρονιά το επίσημο νερό της διοργάνωσης, ενυδατώνοντας συνεχώς όλους τους αθλητές, και ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος συμμετείχε ως επίσημος Mobility Partner με τα brands NOOS by ECOSHIFT, BYD, ISUZU, KTM GROUP, MV AGUSTA, FELT και SEA-DOO διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό test–drive event σε ειδική διαδρομή στο IRONMAN® Village. Το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK ονομάτισε το Night Run Peloponnese που φιλοξένησε ο Δήμος Τριφυλίας και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) χάρισε το όνομά της στο IRONKIDS Peloponnese που φιλοξένησε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, ενώ η Aegean Airlines ήταν ο επίσημος συνεργάτης για τις αεροπορικές μετακινήσεις. Ανάμεσα στους υποστηρικτές ήταν: η GENERALI, που φρόντισε για την ασφάλεια όλων, η COBRA Center που ανέλαβε όλες τις εσωτερικές επικοινωνίες για τη διοργάνωση, η Heineken 0.0 που φέτος έδωσε το όνομά της στο Athlete Garden όπου απόλαυσαν οι αθλητές παγωμένη μπίρα μετά τον τερματισμό τους, η Top Cycles που ανέλαβε το service όλων των ποδηλάτων, η GU Energy που διατήρησε την ενέργεια των αθλητών στα ύψη, η Bella Frutta & Orsero που προσέφερε φρέσκα φρούτα γεμάτα βιταμίνες, η ΕΠΟΜΕΑ, ο Ιατρικός Συνεργάτης του φετινού αγώνα, και η ENA Athletics που έντυσε με premium sneakers την IRONMAN® 70.3® Greece Team.

Η Πελοπόννησος θα ξαναβρεθεί σύντομα στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού χάρτη: το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece επιστρέφει στις 23–25 Οκτωβρίου 2026 για να αποδείξει ξανά ότι Anything Is Possible!

Δείτε το πρώτο επίσημο video της διοργάνωσης ΕΔΩ. Για ενημερώσεις κι επιπλέον βιντεογραφικό και φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση:

Official Website: https://www.ironman.com/races/im703-greece

ευΖΗΝ feelόsophy Website: https://feelosophy.gr/ironman-70-3-greece/

Facebook: https://www.facebook.com/IM703Greece

Instagram: http://www.instagram.com/ironman_greece/