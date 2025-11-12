Λίγες γυναίκες ξέρουν πως το αλκοόλ επηρεάζει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Ακόμα και η μέτρια κατανάλωση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα, και αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται.

Όσο περισσότερο αλκοόλ πίνει μια γυναίκα, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του μαστού. Οι γυναίκες που πίνουν τρία ή περισσότερα ποτά την ημέρα αντιμετωπίζουν 20 έως 30 τοις εκατό υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με όσες δεν πίνουν. Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση. Ακόμη και η ελαφριά κατανάλωση αλκοόλ – έως 3-4 ποτά την εβδομάδα – μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού κατά 7 έως 10 τοις εκατό.

Δεν έχει σημασία αν πίνετε μπύρα, κρασί ή οινοπνευματώδη ποτά.

Ποιοί είναι οι μηχανισμοί πίσω από τον κίνδυνο;

1.Επίπεδα Οιστρογόνων: Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των οιστρογόνων και άλλων ορμονών που συνδέονται με τον ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού. Αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων μπορεί να προάγουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στο μαστό.

2.Γενετική Βλάβη: Το αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ακεταλδεΰδης, μιας τοξικής ουσίας που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο DNA των κυττάρων. Αυτή η βλάβη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.

3.Οξειδωτικό Στρες: Ο μεταβολισμός του αλκοόλ μπορεί επίσης να παράγει δραστικές μορφές οξυγόνου, τα περίφημα ROS( Reactive Oxygen Species), οδηγώντας σε οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βλάψει τα κύτταρα και να συμβάλει στον κίνδυνο καρκίνου.

4.Απορρόφηση Θρεπτικών Συστατικών: Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση και τον μεταβολισμό σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως το φυλλικό οξύ, το οποίο είναι απαραίτητο για την επιδιόρθωση και τη σύνθεση του DNA. Η έλλειψη φυλλικού οξέος έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Ποιοί τύποι καρκίνου του μαστού επηρεάζονται;

Ο αυξημένος κίνδυνος ισχύει για όλους τους τύπους καρκίνου του μαστού, όχι μόνο για τους ορμονοευαίσθητους υποτύπους. Παρόλο που το αλκοόλ συνδέεται πιο ισχυρά με αυξημένο κίνδυνο του ορμονοευαίσθητου καρκίνου του μαστού, όπου τα καρκινικά κύτταρα έχουν υποδοχείς για οιστρογόνα ή και προγεστερόνη.

Ποιοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν;

Τα γονίδια: Οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή γενετικές προδιαθέσεις (π.χ. μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2) μπορεί να είναι πιο ευαίσθητες στις επιπτώσεις του αλκοόλ στον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Η εμμηνόπαυση: Η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού τόσο στις προεμμηνοπαυσιακές όσο και στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αν και η επίδραση μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τις ορμονικές αλλαγές τους κατά την εμμηνόπαυση.

Το σωματικό βάρος: Η παχυσαρκία και η κατανάλωση αλκοόλ μαζί μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο, καθώς και τα δύο συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων και άλλους μηχανισμούς που προάγουν την ανάπτυξη καρκίνου.

Πρόληψη και μείωση του κινδύνου

Περιορισμός της Κατανάλωσης Αλκοόλ: Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού. Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου συστήνει να περιορίζεται η κατανάλωση αλκοόλ το πολύ σε ένα ποτό ανά ημέρα για τις γυναίκες.

Υγιεινός Τρόπος Ζωής: Ένας συνδυασμός τακτικής σωματικής άσκησης, ισορροπημένης διατροφής και διατήρησης υγιούς βάρους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του συνολικού κινδύνου καρκίνου του μαστού.

Τακτική Προληπτική Εξέταση: Οι γυναίκες που καταναλώνουν αλκοόλ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού (όπως μαστογραφίες), καθώς η έγκαιρη ανίχνευση είναι κλειδί για την επιτυχή θεραπεία.

Σε ορισμένες χώρες, έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών με προειδοποιήσεις σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, παρόμοια με τις προειδοποιήσεις στα προϊόντα καπνού.

Η κατανόηση αυτής της σχέσης και η λήψη αποφάσεων από ενημερωμένες γυναίκες, σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά βήματα για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού.

Έφη Ρομποτή

Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος

Υπεύθυνη Τμήματος Αισθητικής Γυναικολογίας ΙΑΣΩ

