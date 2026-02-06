River West: Οι «Μικροί Royals» φέρνουν τη μαγεία των παραμυθιών στην πιο βασιλική Αποκριά της πόλης!

Από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, το River West υποδέχεται τους «Μικρούς Royals» στο Επίπεδο 1, προσκαλώντας τα παιδιά σε μια μοναδική αποκριάτικη εμπειρία γεμάτη βασιλική φαντασία και δημιουργία. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια και ατμοσφαιρικές παραστάσεις αλλά και αφηγήσεις παραμυθιών από την αγαπημένη ομάδα «Ανεμόμυλοι», το αγαπημένο εμπορικό κέντρο μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο βασίλειο όπου κάθε παιδί γίνεται ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σας περιμένουμε στο Επίπεδο 1 για να ζήσουμε μαζί τη μαγεία:

Πέμπτη 5/2 & Παρασκευή 6/2 | 17:00–20:00:

Αποκριάτικο εργαστήρι (κορόνες, στέμματα & ραβδιά)

Πέμπτη 12/2 | 17:00–20:00:

Αποκριάτικο εργαστήρι

Παρασκευή 13/2:

17:00–19:00: Αποκριάτικο εργαστήρι

19:00: Παράσταση «Μια αποκριά, μια ιστορία» (Διάρκεια 40’) από την ομάδα Ανεμόμυλοι

Πέμπτη 19/2 | 17:00–20:00:

Αποκριάτικο εργαστήρι

Παρασκευή 20/2:

17:00–19:00: Αποκριάτικο εργαστήρι

19:00: Παράσταση «Μια αποκριά, μια ιστορία» (Διάρκεια 40’) από την ομάδα Ανεμόμυλοι

Σάββατο 21/2:

11:00: Αφήγηση παραμυθιού «Το μαγικό ξόρκι της Αποκριάς» (Διάρκεια 40’)

12:00–14:00: Αποκριάτικο εργαστήρι



Περισσότερα από μια βόλτα: η εμπειρία του River West

Το River West επαναπροσδιορίζει την έννοια της εξόδου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Οι φιλόξενοι εξωτερικοί χώροι δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για χαλαρές βόλτες, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν με ασφάλεια στην πρότυπη παιδική χαρά. Για όσους αναζητούν δράση, τα αθλητικά γήπεδα προσφέρουν στιγμές ενέργειας και παιχνιδιού, ενώ η μεγάλη ποικιλία σε εστιατόρια και καφέ υπόσχεται γευστικά διαλείμματα για κάθε γούστο. Ένας προορισμός όπου οι αγορές συναντούν τη φύση και κάθε επίσκεψη γίνεται εμπειρία!

Σας περιμένουμε από τις 5 Φεβρουαρίου για να ζήσουμε μαζί τις Απόκριες με χαμόγελα, δημιουργία και… βασιλική φαντασία!

Για περισσότερες πληροφορίες: επισκεφτείτε το website του River West: https://riverwest.gr/el/

*Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω

** Η συμμετοχή πραγματοποιείται βάσει σειράς προτεραιότητας.