Τα αγαπημένα σεμινάρια γονεϊκότητας του River West επιστρέφουν τον Μάρτιο για τον πέμπτο τους κύκλο, με τρεις νέες, ουσιαστικές συναντήσεις που αγγίζουν διαφορετικές ηλικίες και στάδια ανάπτυξης. Ένας θεσμός που έχει γίνει σημείο συνάντησης για γονείς που θέλουν να ενημερωθούν, να εμπνευστούν και να μοιραστούν εμπειρίες σε ένα φιλικό και ανοιχτό περιβάλλον.

Μετά από κάθε σεμινάριο, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τις εξειδικευμένες ομιλήτριες και να συνδεθούν με άλλους γονείς, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα ενώ στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση για τα μικρά παιδιά που θα συνοδεύουν τους γονείς τους, με παιχνίδια κατάλληλα για μικρές ηλικίες και άτομο που θα τα απασχολεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Περιμένουμε όλους τους γονείς να γίνουν μέρος αυτής της όμορφης εμπειρίας!

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Μαρτίου:

Τετάρτη 4/3, 11.00 – 12.00

Φανή Βαγελάτου, Λογοθεραπεύτρια – γονεϊκή καθοδήγηση & διαχείριση συμπεριφοράς.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ Από το 2 ως τα 6: ανάπτυξη και προκλήσεις.

Τετάρτη 11/3, 11.00 – 12.00

Eλίνα Μαυροπούλου, Νηπιαγωγός MSc & Εκπαιδεύτρια Γονέων στη Θετική Διαπαιδαγώγηση, Ιδρύτρια The Kids Society.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Πώς να μιλάς στο παιδί όταν θυμώνει, για να σε ακούει.

Τετάρτη 18/3, 11.00 – 12.00

Μαρία Α. Δημητριάδου, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Τα 4 “Σ” που κάνουν τα όρια να λειτουργούν (χωρίς φωνές και ενοχές).

Τα σεμινάρια γονεϊκότητας πραγματοποιούνται δωρεάν στο Επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου River West

Δημιουργικό Εργαστήρι για Παιδιά

Ταυτόχρονα ο Μάρτιος έχει και δημιουργικά απογευματινά εργαστήρια για παιδιά στο επίπεδο 1, που τα καλεί να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη να δημιουργήσει. Συγκεκριμένα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 10, 11, 12, 17, 18 & 19 Μαρτίου από τις 17.00 ως τις 21.00, τα παιδιά με φυσικά υλικά και αποξηραμένα λουλούδια δημιουργούν τη δική τους κορνίζα που περιλαμβάνει και τη καλλιτεχνική τους δημιουργία!

Ο Μάρτιος στο River West, έχει κάτι για όλη την οικογένεια μετατρέποντας την επίσκεψη σε μία εμπειρία μάθησης, ενδυνάμωσης και δημιουργίας!

Σας περιμένουμε!

Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκεφτείτε το website του River West: https://riverwest.gr/el/

*Για τη συμμετοχή στις δράσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.