River West: Το Πάσχα αποκτά χρώμα, παιχνίδι και δημιουργία για όλη την οικογένεια!

River West: Το Πάσχα αποκτά χρώμα, παιχνίδι και δημιουργία για όλη την οικογένεια!

Φέτος το Πάσχα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο River West! Με σύνθημα το “West fun is here!”, το εμπορικό κέντρο υποδέχεται την άνοιξη με ένα εορταστικό πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, παιχνίδι και χαμόγελα. Από τις 30 Μαρτίου έως και τις 18 Απριλίου, οι μικροί επισκέπτες γίνονται πρωταγωνιστές σε πρωτότυπα εργαστήρια, συναντούν fun χαρακτήρες και ζουν την πασχαλινή εμπειρία μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες σε όλο το River West.

Δημιουργικότητα και παιχνίδι για όλες τις ηλικίες

Οι εκπλήξεις ξεκινούν με την απίθανη μασκότ λαγό και την εντυπωσιακή roller girl που θα κινούνται ανάμεσα στο κοινό μοιράζοντας δώρα, ενώ τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα προσχολικής ηλικίας στο Επίπεδο 1, όπως το θεατρικό παιχνίδι και το messy play, υπόσχονται αξέχαστες στιγμές στους πολύ μικρούς επισκέπτες.

Παράλληλα, η δημιουργικότητα απογειώνεται με ένα μοναδικό New Balance Workshop (έως 5/4) επίσης στο Επίπεδο 1, όπου οι μικροί designers έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν το δικό τους sneaker και να πάρουν δώρο ένα coloring book για το σπίτι!

Την εμπειρία συμπληρώνουν τα απογευματινά δημιουργικά εργαστήρια πασχαλινών και ανοιξιάτικων κατασκευών, που δίνουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να απολαύσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα του River West.

Αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων

Πασχαλινές δράσεις & χειροτεχνίες:

Σάββατο 4/4: 11:00 – 15:00 | Μασκότ λαγός & Roller girl

Κυριακή 5/4: 11:00 – 19:00 | Μασκότ λαγός & Roller girl

Μ. Δευτέρα 6/4: 11:00 – 13:00 (Προσχολική ηλικία: θεατρικό παιχνίδι) & 17:00 – 21:00 (Βαφή αυγών)

Μ. Τρίτη 7/4: 11:00 – 13:00 (Κυνήγι χαμένων αυγών), 17:00 – 21:00 (Βαφή αυγών) & 17:00 – 21:00 (Μασκότ λαγός & Roller girl)

Μ. Τετάρτη 8/4: 11:00 – 13:00 (Μessy play), 11:00 – 15:00 (Μασκότ λαγός & Roller girl) & 17:00 – 21:00 (Βαφή αυγών)

Μ. Πέμπτη 9/4: 11:00 – 13:00 (Εργαστήρι μικρών λαγών), 11:00 – 15:00 (Μασκότ λαγός & Roller girl) & 17:00 – 21:00 (Βαφή αυγών)

Από Τρίτη 14/4- Παρασκευή 17/4: 17:00 – 21:00 | Δημιουργικά εργαστήρια ανοιξιάτικης χειροτεχνίας (Επίπεδο 1)

Σάββατο 18/4: 11:00 – 15:00 | Δημιουργικά εργαστήρια ανοιξιάτικης χειροτεχνίας (Επίπεδο 1)

Εργαστήριο New Balance (Επίπεδο 1):

30/3 έως 5/4: Καθημερινές 17:00 – 20:00 & Σαββατοκύριακο 12:00 – 20:00.



The full River West experience

Η πασχαλινή βόλτα στο River West είναι κάτι περισσότερο από αγορές. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια, που συνδυάζει shopping, παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης.

Κάντε τη βόλτα σας στους ανοιχτούς χώρους, αφήστε τα παιδιά να παίξουν στην παιδική χαρά και τα γήπεδα, και συνεχίστε με ένα γεύμα στα εστιατόρια του River West Open.

Ένας προορισμός που προσφέρει επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, με ρυθμό που ταιριάζει σε όλους.

Σας περιμένουμε στο River West για να γιορτάσουμε μαζί το πιο δημιουργικό Πάσχα της πόλης!