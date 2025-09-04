Η Barilla παρουσιάζει τη νέα της επικοινωνιακή καμπάνια «Σαν Οικογένεια» μέσα από ένα τηλεοπτικό σποτ που υπενθυμίζει πως γύρω από το τραπέζι δεν μοιραζόμαστε μόνο φαγητό, αλλά στιγμές που μας ενώνουν και μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.

Η καμπάνια, που σχεδιάστηκε από το δημιουργικό γραφείο LePub και υλοποιείται διεθνώς από την Publicis Media, βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που συνδέει δύο εμβληματικά στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας: τα ζυμαρικά και τη Formula 1.

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Luigi Montanini, γνωστός ως Pasticcino. Στα paddocks της Formula 1 από το 1979 και για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο Ιταλός μάγειρας δημιούργησε έναν απροσδόκητο χώρο ζεστασιάς σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Με τα αυτοσχέδια γεύματά του, το γενναιόδωρο πνεύμα του και τα αμέτρητα πιάτα ζυμαρικών που μοιραζόταν, κατάφερε να μετατρέψει στιγμές έντασης σε στιγμές συντροφικότητας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον κόσμο των αγώνων.

Η ιστορία αυτή, παρότι ξεκινά στη χρυσή εποχή της Formula 1, έχει βαθιά σημασία και σήμερα. Σε έναν κόσμο υπερσυνδεδεμένο αλλά συχνά συναισθηματικά αποστασιοποιημένο, όπου το 63% των ανθρώπων δηλώνει ότι τρώει μόνο του μέσα στην εβδομάδα, η Barilla με την καμπάνια «Σαν Οικογένεια» μάς προσκαλεί να επιβραδύνουμε, να ξανασμίξουμε και να ξανανακαλύψουμε τη χαρά των μικρών καθημερινών τελετουργικών γύρω από το τραπέζι.

«Με το Σαν Οικογένεια θέλουμε να ανταποκριθούμε σε μια παγκόσμια ανάγκη: τη λαχτάρα για βαθύτερη σύνδεση με τους άλλους», δηλώνει η Ilaria Lodigiani, Chief Category & Marketing Officer στη Barilla. «Για εμάς, το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από τροφή. Είναι μια πράξη γενναιοδωρίας, μια γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους. Η ιστορία του Pasticcino δείχνει πώς ένα πιάτο ζυμαρικά μπορεί να μετατρέψει μια καθημερινή στιγμή σε εμπειρία που μένει. Είναι επίσης ένας φόρος τιμής στον ιταλικό τρόπο ζωής, όπου το φαγητό, οι σχέσεις και ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα».

Για τη δημιουργία της ταινίας, η Barilla αναβίωσε με αυθεντικότητα τα paddocks της δεκαετίας του ’70, με τη βοήθεια ιστορικών της Formula 1 ώστε να αποδοθεί πιστά η ατμόσφαιρα της εποχής, από τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό μέχρι την αίσθηση συντροφικότητας που χαρακτήριζε εκείνα τα χρόνια.

Η επικοινωνιακή καμπάνια θα παρουσιαστεί σε όλες τις αγορές με κοινό μήνυμα και ενιαία στρατηγική, προσαρμοσμένη μόνο ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας, ώστε να αναδεικνύεται παντού με συνέπεια η αξία της Barilla: ότι τα ζυμαρικά δεν είναι ποτέ απλώς ένα φαγητό, είναι οι άνθρωποι γύρω από το τραπέζι, οι στιγμές που μοιραζόμαστε και η αίσθηση του μαζί.