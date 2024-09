Τα adidas Originals και ο Bad Bunny συνεχίζουν την πετυχημένη συνεργασία τους με την κυκλοφορία ενός καινούργιου σχεδίου του μοντέλου Gazelle Indoor. Το νέο αυτό design δίνει μια φρέσκια οπτική στο classic Gazelle, βασισμένο στην ιδέα «The right thing in the wrong place» (Το σωστό πράγμα στο λάθος μέρος), εκφράζοντας ελευθερία στο στυλ.

Η φιλοσοφία αυτή υποστηρίζει ότι κάποιες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, που ίσως φαίνονται αταίριαστες αρχικά, μπορούν να εναρμονιστούν, όταν ερμηνευτούν ξανά με δημιουργικό τρόπο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει, και αυτό φαίνεται σε όλο το παπούτσι, δίνοντας μια νέα πνοή σε ένα διαχρονικό σχέδιο.

Τα Bad Bunny Gazelle Indoor διαθέτουν την κλασική διπλή γλώσσα, νέα λογότυπα μαζί με μερικές ανατρεπτικές πινελιές. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δένουν αρμονικά με το συνολικό σχέδιο, κάνοντας το παπούτσι να ξεχωρίζει και να «σπάει» τα στερεότυπα.

Αυτή η κυκλοφορία τιμά το όνομα του Benito Martinez Ocasio, αντλώντας έμπνευση από την τολμηρή προσωπικότητα και τη δημιουργικότητα του Bad Bunny. Το νέο παπούτσι εκφράζει την ουσία του ως καλλιτέχνη και δημιουργού με παγκόσμια επιρροή.

Τα Bad Bunny Gazelle Indoor είναι αποκλειστικά μέσω του adidas CONFIRMED app. Κατέβασε το app τώρα δωρεάν για να τα κάνεις δικά σου.