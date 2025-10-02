Η 4η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, είναι μια μέρα-σύμβολο. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι η αγάπη, η φροντίδα και ο σεβασμός προς όλα τα ζώα είναι αξίες που δεν χωρούν σε επετείους. Στα Pet City ξέρουμε καλά πως η φροντίδα δεν είναι μια πράξη της στιγμής, είναι τρόπος ζωής. Κάθε μέρα. Σε κάθε μας δράση.

Αυτή τη χρονιά, με το μήνυμα «Γιατί η αγάπη για τα ζώα δεν χρειάζεται αφορμή. Χρειάζεται φωνή.» ενώνουμε τις δικές μας φωνές με τις δικές σας μέσα από το #ΦωνήΓιαΤαΖώα και σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μέρα με αγάπη, έμπνευση και μοναδικές προσφορές. Δείτε εδώ το video ευαισθητοποίησης που ετοίμασαν οι εργαζόμενοι των Pet City.

H παγκόσμια ημέρα των ζώων είναι μία μεγάλη και σημαντική ημέρα για την εταιρεία και το γιορτάζει με World Animal Day Deals σε κορυφαία brands τροφών. Μέσα σε αυτά, είναι τα εξής: Από τις 2 έως τις 12 Οκτωβρίου, έρχεται η πιο δυνατή προσφορά της περιόδου τόσο στα καταστήματα όσο και online με -40% σε τροφές Pro Plan (ξηρές τροφές και συμπληρώματα διατροφής για σκύλους και γάτες, καθώς και υγρές τροφές για γάτες), Gourmet, Friskies (ξηρές και υγρές τροφές για σκύλους και γάτες), Dog & Cat Chow (ξηρές τροφές για σκύλους και γάτες, καθώς και υγρές τροφές για γάτες), ενώ στις προσφορές περιλαμβάνονται και λιχουδιές Felix για γάτες, Dentalife, Adventuros και Friskies για σκύλους. Μια καμπάνια που θα δούμε και στις οθόνες μας μέσα από το νέο τηλεοπτικό σποτ της Purina, που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τα Pet City.

Παράλληλα, σε όλα τα καταστήματα Pet City και στο petcity.gr, σας περιμένουν προσφορές στις ξηρές τροφές Alaska River σκύλου 12kg+3kg δώρο και Alaska River γάτας 2kg+4gr, αλλά και -25% στις ξηρές τροφές Hi σκύλου και γάτας και 3+1 δώρο στις υγρές τροφές Hi γάτας, καθώς και ακόμα περισσότερες προσφορές σε τροφές Royal Canin, Hill’s, N&D, Little One, Rio και πολλά ακόμα αγαπημένα brands.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων, τα Pet City σε συνεργασία με topetmou.gr διοργανώνουν στο Άλσος Κηφισιάς την 20η Ημέρα Υιοθεσίας από τις 11:00 έως τις 15:00, με αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια από την Φιλοζωική Ένωση Κηφισιάς που ψάχνουν το παντοτινό τους σπίτι. Μια ευκαιρία να γνωρίσετε τους μικρούς μας φίλους και, γιατί όχι, να τους δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων δίνοντας περισσότερες επιλογές σε όλους τους pet parents να προσφέρουν στο αγαπημένο τους ζώο ό,τι καλύτερο αξίζει. Επισκεφθείτε τα καταστήματα Pet City ή το petcity.gr, ανακαλύψτε τις μοναδικές προσφορές και γιορτάστε μαζί μας αυτή τη μέρα που ανήκει σε εκείνους που γεμίζουν τη ζωή μας με χαρά.