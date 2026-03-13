Τα Pet City και η Purina φροντίζουν τα κατοικίδια μας με μεγάλες προσφορές -40%

Τα Pet City υποδέχονται την άνοιξη με μεγάλες προσφορές σε αγαπημένα brands τροφών και λιχουδιών για σκύλους και γάτες, σε συνεργασία με την Purina.

Από 13 έως και 22 Μαρτίου, οι pet parents μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές -40% σε αγαπημένα super premium προϊόντα διατροφής για τους μικρούς μας φίλους, με την επιστημονική εμπειρία και υπογραφή της Purina, στα καταστήματα Pet City και στο petcity.gr, όπως:

Purina Pro Plan (ξηρές τροφές σκύλου και γάτας, υγρές τροφές γάτας και συμπληρώματα διατροφής σκύλου και γάτας)

(ξηρές τροφές σκύλου και γάτας, υγρές τροφές γάτας και συμπληρώματα διατροφής σκύλου και γάτας) Gourmet (Gold, Perle, Revelations, Nature’s Creations)

(Gold, Perle, Revelations, Nature’s Creations) Dentalife λιχουδιές για σκύλους

λιχουδιές για σκύλους Felix Party Mix λιχουδιές για γάτες

Η ενέργεια θα υποστηριχθεί από τηλεοπτική καμπάνια, με την προβολή να ξεκινά από το απόγευμα της 12ης Μαρτίου, δίνοντας το έναυσμα για μία δυναμική περίοδο προσφορών για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.

Με γνώμονα τη σωστή φροντίδα των κατοικιδίων και την πρόσβαση σε ποιοτική διατροφή, τα Pet City συνεχίζουν να προσφέρουν στους pet parents κορυφαία brands σε προνομιακές τιμές, βοηθώντας τους να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των αγαπημένων τους φίλων.