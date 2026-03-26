Η ΝΕΑ premium σειρά τροφών Welly για σκύλους και γάτες, ήρθε αποκλειστικά στα Pet City

Τα Pet City παρουσιάζουν τη Welly, μια νέα premium σειρά ξηράς τροφής για σκύλους και γάτες, σχεδιασμένη για να υποστηρίζει τη συνολική υγεία, ευεξία και μακροζωία των κατοικιδίων.

Η Welly, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα, εύπεπτα συστατικά, superfoods και υψηλή γευστικότητα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή διατροφή που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των κατοικιδίων σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Παράγεται στην Ελλάδα, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ενώ είναι και σε εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Ολοκληρωμένη διατροφή για γάτες

Η σειρά για γάτες περιλαμβάνει συνθέσεις με μείγμα υπερτροφών – Superfoods Blend- από Γιούκα και Μαγιά Μπύρας και καλύπτουν βασικές ανάγκες διατροφής, όπως:

Adult με επιλογές Chicken, Duck & Rice ή Salmon & Rice

με επιλογές Chicken, Duck & Rice ή Salmon & Rice Sterilized για στειρωμένες γάτες

για στειρωμένες γάτες Urinary για υποστήριξη της υγείας του ουροποιητικού συστήματος

Οι συνθέσεις είναι εμπλουτισμένες με ταυρίνη για την υγεία της καρδιάς και της όρασης, ίνες φυτικής προέλευσης που βοηθούν στη μείωση των τριχόμπαλων, καθώς και ισορροπημένα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση του ιδανικού βάρους.

Εξειδικευμένες συνθέσεις για σκύλους

Η σειρά για σκύλους εμπλουτισμένη με μείγμα υπερτροφών – Superfoods Booster- από Γιούκα, Λιναρόσπορο και Μαγιά Μπύρας, καλύπτει διαφορετικά στάδια ζωής και επίπεδα δραστηριότητας, με επιλογές όπως:

Puppy

Adult & Adult Mini

Sterilized / Light / Senior

Active

Οι τροφές περιλαμβάνουν πρεβιοτικά MOS & FOS για την πεπτική υγεία, γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη για τις αρθρώσεις, καθώς και βιταμίνες και μέταλλα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Επιπλέον, η παρουσία Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς δέρματος και του λαμπερού τριχώματος.

Premium ποιότητα με υψηλή αποδοχή

Η Welly ξεχωρίζει για:

• την υψηλή γευστικότητα και αποδοχή από τα κατοικίδια

• τις ποιοτικές πρώτες ύλες και τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες

• την ανταγωνιστική τιμή, χάρη στην ελληνική παραγωγή

• τη συσκευασία με zip, η μόνη στην κατηγορία της που διαθέτει zip, για να διατηρεί τη φρεσκάδα και τη γεύση της τροφής

Η νέα σειρά Welly είναι ήδη διαθέσιμη σε 31 επιλεγμένα καταστήματα Pet City καθώς και στο petcity.gr, αποτελώντας μια νέα πρόταση premium διατροφής για τους pet parents που αναζητούν ποιότητα, ισορροπημένη σύνθεση και προσιτή τιμή.