Ετοιμάσου να βουτήξεις στον αστρολογικό κόσμο της μουσικής! Ανακάλυψε τι ακούει κάθε ζώδιο, γιατί το ακούει και ίσως βρεις και εσύ την playlist που σου ταιριάζει!

Κριός: Ηλεκτρονική και Δυναμική!

Οι Κριοί είναι γεμάτοι ενέργεια και παρορμητισμό, οπότε η μουσική τους πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή την ένταση! Φαντάσου δυνατά beats, techno, house ή trance που σε ξεσηκώνουν και σε κάνουν να θες να χορέψεις μέχρι τελικής πτώσης. Είναι οι leaders της πίστας, οπότε χρειάζονται μουσική που να τους κρατάει σε εγρήγορση!

Ταύρος: Κλασική και Αισθησιακή

Οι Ταύροι αγαπούν την ομορφιά, την άνεση και την ηρεμία. Γι’ αυτό, η κλασική μουσική, με τις αρμονικές της μελωδίες και την αίσθηση του διαχρονικού, είναι η ιδανική επιλογή. Μπαχ, Μπραμς, ή ακόμα και instrumental κομμάτια που διεγείρουν τις αισθήσεις τους. Επίσης, τους αρέσει η χαρούμενη ποπ και η κλασική ροκ, αρκεί να είναι “εύκολη” στ’ αυτιά.

Δίδυμοι: Jazz και Πολυμορφική

Οι Δίδυμοι είναι οι χαμαιλέοντες του ζωδιακού, με την αγάπη τους για την αλλαγή και την ποικιλία. Η jazz, με τους αυτοσχεδιασμούς και την απρόβλεπτη φύση της, τους ταιριάζει απόλυτα. Λατρεύουν τη μουσική που τους κρατάει σε εγρήγορση και τους επιτρέπει να εξερευνήσουν διαφορετικούς ήχους. Μπορεί να τους βρεις να ακούν από 40s swing μέχρι progressive rock!

Καρκίνος: Συναισθηματική και Νοσταλγική

Οι Καρκίνοι είναι βαθιά συναισθηματικοί και νοσταλγικοί. Η μουσική για αυτούς είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν, γεμάτο αναμνήσεις και συγκινήσεις. Pagan folk, τραγούδια που τους θυμίζουν την παιδική τους ηλικία, ή οτιδήποτε αγγίζει την ψυχή τους. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να ασχολούνται οι ίδιοι με τη μουσική!

Λέων: Pop, Rock και Show-stopping

Οι Λέοντες είναι οι βασιλιάδες του ζωδιακού και αγαπούν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η μουσική τους πρέπει να είναι δυναμική, μελωδική και να τους επιτρέπει να τραγουδούν δυνατά (ακόμα και εκτός ρυθμού!). Pop ύμνοι, rock anthems και οτιδήποτε έχει ένα στοιχείο “show” τους ταιριάζει απόλυτα. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες είναι Λέοντες!

Παρθένος: Λεπτομερής και Καθαρή

Οι Παρθένοι είναι αναλυτικοί και προσέχουν τη λεπτομέρεια. Προτιμούν τη μουσική που είναι καλοφτιαγμένη, με καθαρούς ήχους και χωρίς υπερβολές. Μπορεί να τους αρέσει η indie, η folk ή ακόμα και η κλασική μουσική, αρκεί να είναι “καθαρή” και να μην έχει πολλά εφέ.

Ζυγός: Ρομαντική και Αρμονική

Ως ζώδιο της Αφροδίτης, οι Ζυγοί αγαπούν την αρμονία, την ομορφιά και τον ρομαντισμό. Η μουσική τους είναι συχνά μελωδική, αισθησιακή και γεμάτη συναίσθημα. Μπορεί να τους αρέσουν οι μπαλάντες, η R&B, ή ακόμα και η soul μουσική που μιλάει για την αγάπη και τις σχέσεις.

Σκορπιός: Έντονη και Μυστηριώδης

Οι Σκορπιοί είναι παθιασμένοι, μυστηριώδεις και έντονοι. Η μουσική τους αντικατοπτρίζει αυτή την πολυπλοκότητα. Post rock, gothic, ή οτιδήποτε έχει σκοτεινές ατμόσφαιρες, αργά τέμπο και προκαλεί δέος. Τους αρέσουν οι στίχοι που εκφράζουν έντονα συναισθήματα, ακόμα και εκδικητικές τάσεις!

Τοξότης: World Music και Περιπετειώδης

Οι Τοξότες είναι οι ταξιδιώτες του ζωδιακού, αγαπούν την ελευθερία και την περιπέτεια. Η μουσική τους είναι συχνά world music, ethnic ή οτιδήποτε τους ταξιδεύει σε μακρινούς προορισμούς. Τους αρέσουν οι διαφορετικοί ήχοι και οι κουλτούρες, και η μουσική τους playlist είναι γεμάτη εκπλήξεις.

Αιγόκερως: Διαχρονική και Κλασική

Οι Αιγόκεροι είναι σοβαροί, πειθαρχημένοι και εκτιμούν την παράδοση. Η μουσική τους είναι συχνά διαχρονική, κλασική ή οτιδήποτε έχει μια αίσθηση σταθερότητας. Μπορεί να τους αρέσει η jazz, η blues, ή ακόμα και η κλασική ροκ που έχει αντέξει στο χρόνο.

Υδροχόος: Πειραματική και Εναλλακτική

Οι Υδροχόοι είναι οι επαναστάτες του ζωδιακού, αγαπούν την πρωτοτυπία και το αντισυμβατικό. Η μουσική τους είναι συχνά πειραματική, εναλλακτική, ή οτιδήποτε ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Μπορεί να τους αρέσει η electronica, η experimental pop, ή οτιδήποτε τους κάνει να σκέφτονται έξω από το κουτί.

Ιχθύες: Ονειρική και Μελωδική

Οι Ιχθύες είναι ονειροπόλοι, ευαίσθητοι και καλλιτεχνικοί. Η μουσική τους είναι συχνά ονειρική, μελωδική και γεμάτη φαντασία. Τους αρέσουν οι ατμοσφαιρικές μελωδίες, η ambient μουσική, ή οτιδήποτε τους επιτρέπει να χαθούν στις σκέψεις τους. Είναι οι χίπηδες του ζωδιακού, που λατρεύουν τη μουσική από κάθε δεκαετία και τη χρησιμοποιούν για να έρθουν σε επαφή με το παρελθόν.

Ελπίζουμε να βρήκες το ζώδιό σου και να ανακάλυψες νέες μουσικές προτιμήσεις!