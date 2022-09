Το Tommy Factory Runway Show κατά την διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, εμπνευσμένο από την κληρονομιά του Andy Warhol για τον εορτασμό της ποπ κουλτούρας και της δημιουργικής έκφρασης, συγκέντρωσε Futuremakers από τον κόσμο της μόδας, της μουσικής, της τέχνης και της ψυχαγωγίας κάτω από μια στέγη. Το κοινό βρέθηκε σε ένα set σκόπιμα ημιτελές, προσκαλώντας το να βιώσει την εμπειρία μιας επίδειξης μόδας με ένα cast προοδευτικών καλλιτεχνών. Το runway show του Tommy Hilfiger είναι το πρώτο στο είδος του που συνδύασε το IRL και URL, μετέφερε τους καλεσμένους στo creative playground του Tommy Factory, γιορτάζοντας τις συλλογές και τη δημιουργικότητα που ξεπερνούν τα όρια σε όλους τους κόσμους. Το κλείσιμο του show περιλάμβανε μια μοναδική εμφάνιση από τον θρυλικό drummer και παραγωγό Travis Barker, ερμηνεύοντας ένα μουσικό θέμα αποκλειστικά για το Tommy Factory, με φόντο το Skyline.

Οι ψηφιακές καινοτομίες του Tommy Factory μετέφεραν το κοινό σε ένα βιωματικό multiverse runway show – ενώ το livestream για το κοινό που παρακολουθούσε παγκοσμίως συνδύασε το physical show με το εικονικό με Superplastic avatar stars.

ΕΝΩΝΟΝΤΑΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ: IRL & URL

Οι καλεσμένοι έφτασαν στο Tommy Factory και μεταφέρθηκαν αμέσως στον phygital κόσμο του Tommy Hilfiger. Τα μπαλόνια Mylar, εμπνευσμένα από τα εμβληματικά Silver Clouds του Warhol, αιωρούνταν στον skyline της Νέας Υόρκης. Μια ψηφιακή πινελιά δόθηκε με ένα video remix ενός AR installation που δημιουργήθηκε από τους επισκέπτες και από το καθηλωτικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης στο Roblox που προβαλλόταν σε loop στις οθόνες. Καθώς η βιωματική εμπειρία προχωρούσε, το live art πραγματοποιήθηκε στo creative playground, ενώ τα metaverse activations προσέλκυσαν το IRL κοινό, όπως το Tommy Factory NFT, ευγενική προσφορά του Rove, που μπορούσαν να λάβουν οι καλεσμένοι μέσω του τηλεφώνου τους σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Για πρώτη φορά στην βιομηχανία της μόδας, το physical show μεταδόθηκε ζωντανά στην κοινότητα του Roblox ως μέρος ενός αποκλειστικά παραγόμενου runway show χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής Roblox. Το κοινό μπορούσε να παρακολουθήσει το show IRL ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε οθόνες που μετέδιδαν το show στη διασκευασμένη Νέα Υόρκη του Roblox, σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, το metaverse catwalk περιλάμβανε τα Superplastic avatar star talents Janky, Guggimon και Dayzee, με μια ειδική εμφάνιση από τον Kινέζο metahuman NOAH – δημιουργώντας μια πραγματική phygital εμπειρία σε όλα τα σημεία επαφής των καταναλωτών.

EΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΖΟΝΤΑΣ TΗΝ ΜΟΔΑ “SEE NOW, BUY NOW”

Μέσω της χαρακτηριστικής πλέον πλατφόρμας «See Now, Buy Now», μέσω των αποκλειστικών ψηφιακών ειδών του Roblox, μία ποικιλία από ανδρικά, γυναικεία και gender-inclusive styles ήταν διαθέσιμα για αγορά σε πραγματικό χρόνο τη στιγμή που βγήκαν στην πασαρέλα. Οι συλλογές είναι πλέον διαθέσιμες στα καταστήματα Tommy Hilfiger, σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης και μέσω του tommy.com.