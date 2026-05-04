Οι στάσεις που αξίζουν, αν θες να το δοκιμάσεις σωστά

Το κιουνεφέ είναι από εκείνα τα γλυκά που είτε τα ερωτεύεσαι είτε τα απορρίπτεις από την πρώτη φορά. Και συνήθως δεν φταίει το ίδιο, αλλά το πού το δοκίμασες. Γιατί όταν γίνει σωστά, είναι εμπειρία. Όταν γίνει πρόχειρα, είναι απλώς ένα βαρύ, αδιάφορο γλυκό.

Αν θέλεις να καταλάβεις τη διαφορά, ξεκίνα από τα παρακάτω.

Μικρά Ασία

Μοσχονησίων 20 και Θήρας, Πλ. Αμερικής

Τηλέφωνο : 210-86.44.698

Εδώ μιλάμε για αυθεντική προσέγγιση. Το κιουνεφέ ψήνεται στα κάρβουνα, κάτι που του δίνει αυτή τη χαρακτηριστική τραγανή υφή και πιο “βαθιά” γεύση. Δεν είναι από τα γλυκά που έρχονται άμεσα στο τραπέζι και αυτό είναι υπέρ του. Όταν φτάσει, είναι καυτό, σωστά σιροπιασμένο και με τυρί που λιώνει όπως πρέπει.

Ένα μαγαζί που ξέρει την πολίτικη κουζίνα καλά και το δείχνει και στο κιουνεφέ του. Πλούσιο, βουτυράτο, χωρίς υπερβολές στο σιρόπι, ώστε να μην γίνεται λιγωτικό. Το φιστίκι συμπληρώνει τη γεύση χωρίς να την καλύπτει. Είναι από εκείνα τα γλυκά που κλείνουν σωστά ένα γεύμα.

Η πιο σύγχρονη εκδοχή της εμπειρίας. Εδώ θα βρεις τόσο το κλασικό κιουνεφέ όσο και πιο δημιουργικές παραλλαγές. Παρότι κινείται σε πιο “trendy” λογική, δεν χάνει την ουσία. Καλή επιλογή αν θες κάτι λίγο διαφορετικό αλλά ασφαλές.

Αν δεν είσαι φίλη των πολύ βαριών γλυκών, εδώ ίσως βρεις την εκδοχή που σου ταιριάζει. Πιο ελαφρύ στο σιρόπι, πιο τραγανό και συχνά συνδυασμένο με παγωτό καϊμάκι. Η αντίθεση ζεστού και κρύου λειτουργεί πολύ καλύτερα απ’ όσο φαντάζεσαι.

Anatolia Sweets

Γρυπάρη 128, Καλλιθέα

Εδώ η προσοχή πέφτει στην πρώτη ύλη. Καλό βούτυρο, σωστό τυρί και καθαρή γεύση χωρίς περιττές παρεμβάσεις. Αν θες να δοκιμάσεις κάτι πιο κοντά στο αυθεντικό, αυτή είναι μια πολύ σταθερή επιλογή.

Παραδοσιακή φιλοσοφία, χωρίς πολλά “στολίδια”. Τα υλικά έρχονται από Τουρκία και το αποτέλεσμα είναι τίμιο και ισορροπημένο. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ευκολίες και αυτό τελικά λειτουργεί υπέρ του.

Κλασική αξία στο κέντρο της Αθήνας. Με ιστορία και σταθερή ποιότητα, προσφέρει ένα κιουνεφέ πλούσιο, με έντονο βουτυράτο χαρακτήρα. Δεν είναι για πειραματισμούς, αλλά για σίγουρο αποτέλεσμα.

Από τα πιο πολυσυζητημένα μαγαζιά των τελευταίων χρόνων. Το κιουνεφέ του έχει αποκτήσει φανατικό κοινό και όχι άδικα. Είναι από τις επιλογές που δοκιμάζεις και καταλαβαίνεις γιατί έχει γίνει τόσος ντόρος.

Εδώ το κιουνεφέ παίρνει μια πιο δημιουργική τροπή. Η επιλογή τυριού αλλάζει ελαφρώς τον χαρακτήρα του γλυκού, δίνοντάς του μια πιο gourmet διάσταση. Δεν είναι το κλασικό, αλλά έχει ενδιαφέρον.

Suzanna

Μιχαήλ Κόρακα 39, Αθήνα 104 45

Για όσους θέλουν πιο έντονη, γεμάτη γεύση. Το κιουνεφέ εδώ είναι πιο βουτυράτο και αρωματικό, με έντονο ανατολίτικο χαρακτήρα. Δεν περνάει απαρατήρητο και σίγουρα δεν είναι “ελαφριά” εμπειρία.

Τι να προσέξεις πριν παραγγείλεις

Το κιουνεφέ θέλει χρόνο και φροντίδα. Αν σου έρθει σε λίγα λεπτά, κάτι έχει πάει λάθος. Αν δεν είναι καυτό ή αν το τυρί δεν “τραβάει”, δεν έχει νόημα.

Η σωστή κίνηση είναι να το παραγγείλεις από την αρχή και να περιμένεις. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, η υπομονή ανταμείβεται πραγματικά.