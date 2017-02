Το έργο του Μάνου Χατζιδάκι συνεχίζει να ταξιδεύει στο χρόνο και η μουσική του να μας κάνει να ψηλώνουμε λίγους πόντους παραπάνω… Ο μέγιστος συνθέτης είχε γράψει το Μην τον ρωτάς τον ουρανό αγουροξυπνημένος πίνοντας καφέ και ενώ η Τζένη Καρέζη περίμενε με αγωνία να της ετοιμάσει το τραγούδι που θα ερμήνευε στο φιλμ του 1959 To Νησί των Γενναίων.

Η σύνθεση αυτή το 1962 «αμερικανοποιήθηκε» -το 1960 ο Χατζιδάκις είχε τιμηθεί με το Όσκαρ για το Ποτέ την Κυριακή και το όνομά του ήταν πλέον πασίγνωστο- έγινε All Alone Am I και η Brenda Lee το είχε κάνει τεράστια επιτυχία σε Αμερική (Νο.3) και Αγγλία (Νο.7).

Τώρα, 50 χρόνια μετά, η διαχρονική μουσική του Μάνου Χατζιδάκι μπαίνει και πάλι στους καταλόγους επιτυχιών. Αυτή τη φορά είναι η εξαιρετική country τραγουδίστρια Alison Krauss που ξαναφέρνει στο top10 της Αμερικής αφού το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ της, Windy City. Μία ακόμα αφορμή για να μάθει όλος ο πλανήτης τι σημαίνει αξεπέραστος ρομαντισμός και μουσικη φτιαγμένη από όνειρα.

Μάνος για πάντα…