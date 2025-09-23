Είτε ο χώρος σας είναι περιορισμένος, είτε κουραστήκατε να παραμένετε δεσμευμένοι σε μία μόνο οθόνη, είτε απλώς θέλετε την ελευθερία να παρακολουθείτε περιεχόμενο όπου κι αν σας πάει η ζωή, η νέα σειρά φορητών προβολέων της TCL έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο (και τον χώρο) που κάνετε streaming. Από κινηματογραφικές βραδιές με προβολές στο ταβάνι μέχρι υπαίθριες προβολές στον κήπο, οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί για τις σύγχρονες συνήθειες—άνετες, ευέλικτες και πάντα συνδεδεμένες.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τους TCL PlayCube, TCL Projector A1s και TCL Projector C1 – τρεις έξυπνους, φορητούς προβολείς που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο χωρίς τα στοιχεία μιας παραδοσιακής τηλεόρασης ή την ταλαιπωρία πρόσθετου εξοπλισμού. Σχεδιασμένα για πραγματικά σπίτια, πραγματικούς χώρους και καθημερινή χρήση, κάθε μοντέλο συνδυάζει έξυπνες λειτουργίες με ευκρινή εικόνα και δυναμικό ήχο σε μια μορφή που ταιριάζει οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

TCL PlayCube

Στρέψε. Απόλαυσε. Όπου κι αν βρίσκεσαι.

Χωρίς καλώδια. Χωρίς βάσεις οροφής. Απλώς στρέψτε, στοχεύστε και πατήστε play.

Με τον compact κυβικό σχεδιασμό του, το TCL PlayCube κάνει εύκολη την προβολή περιεχομένου σε οποιαδήποτε επιφάνεια — στον τοίχο σας, στη σκηνή σας, ακόμη και στο ταβάνι — χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη διάταξη του χώρου σας.

Η ενσωματωμένη μπαταρία του προσφέρει έως και 3 ώρες ασύρματης αναπαραγωγής, ιδανική για μια ταινία μεγάλου μήκους, όπου κι αν βρίσκεστε. Η λειτουργία γρήγορης φόρτισης εξασφαλίζει μία επιπλέον ώρα θέασης με μόλις 30 λεπτά φόρτισης. Και παρότι ζυγίζει λιγότερο από 1,4 κιλά, ενσωματώνει premium χαρακτηριστικά όπως φωτεινότητα 750 ISO lumens και ήχο Dolby Digital Plus — ώστε όλα να φαίνονται και να ακούγονται κινηματογραφικά, ακόμη και στο φως της ημέρας.

Με το Google TV και το Netflix ενσωματωμένα, δεν χρειάζονται επιπλέον συσκευές ή πολύπλοκες συνδέσεις. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή και ξεκινήστε το streaming.

TCL Projector A1s

Η καθημερινή σου Big Screen. Σχεδιασμένη για οπουδήποτε

Αν ανήκετε σε εκείνους που μετακινούν την ψυχαγωγία τους από το σαλόνι στον κήπο ή στο σπίτι ενός φίλου, το A1s είναι έτοιμο να σας ακολουθήσει. Είναι ελαφρύ στη μεταφορά, απλό στη ρύθμιση και σχεδιασμένο για καθημερινούς χώρους που δεν έχουν περιθώριο για μια μεγάλη οθόνη — μέχρι να τη δημιουργήσετε εσείς.

Το A1s συνδυάζει φωτεινότητα 600 ISO lumens με πραγματική ανάλυση 1080p, ώστε οι αγαπημένες σας εκπομπές να παραμένουν ευκρινείς και καθαρές, είτε βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο είτε έξω μετά τη δύση του ήλιου. Η ενσωματωμένη χειρολαβή λειτουργεί και ως ρυθμιζόμενη βάση, ενώ η αυτόματη προσαρμογή οθόνης φροντίζει αυτόματα για την εστίαση, την παραμόρφωση keystone και το καδράρισμα — έτσι ακόμα και οι πιο περιστασιακοί χρήστες απολαμβάνουν άψογη εικόνα χωρίς κόπο.

Το A1s λειτουργεί και ως ηχείο Bluetooth με αντιδραστικό φωτισμό, αποτελώντας ιδανική επιλογή και για μουσικές στιγμές. Και με Google TV, Netflix και Google Assistant ενσωματωμένα, μοιάζει περισσότερο με έξυπνη συσκευή παρά με ένα απλό gadget.

TCL Projector C1

Έξυπνη Προβολή. Ζήσε Μεγάλες Στιγμές.

Δεν θέλετε μια τεράστια τηλεόραση να καταλαμβάνει τον χώρο σας; Το TCL C1 προσφέρει προβολή Full HD έως 120 ίντσες, χωρίς την ακαταστασία. Είναι αρκετά μικρό για να το μετακινείτε ανάμεσα σε δωμάτια, αλλά αρκετά έξυπνο για να θυμάται τη ρύθμιση της οθόνης σας, χάρη στην αυτόματη εστίαση και διόρθωση εικόνας.

Το περιστρεφόμενο gimbal και η ενσωματωμένη χειρολαβή σας βοηθούν να στοχεύετε την προβολή όπου θέλετε — σε έναν τοίχο, με γωνία προς τα πάνω ή απευθείας πάνω από το κεφάλι σας. Όλα ρυθμίζονται αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στην παρακολούθηση και λιγότερο στο να ασχολείστε με τις ρυθμίσεις.

Το C1 είναι επίσης πιστοποιημένο για Netflix και Google TV, παρέχοντας πρόσβαση σε πάνω από 10.000 εφαρμογές και δυνατότητα φωνητικού ελέγχου αμέσως μόλις το ενεργοποιήσετε. Και με Dolby Audio και ηχείο 8W, προσφέρει ισχυρό ήχο που γεμίζει το δωμάτιο χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον soundbar.