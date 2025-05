Μπορεί η άνοιξη να έχει κάνει ήδη τα μαγικά της, αλλά η διάθεσή μας… κοιτάει μπρος ολοταχώς προς το καλοκαίρι! Λίγο ο ήλιος που ζεσταίνει το πρόσωπο, λίγο οι βόλτες που κρατάνε μέχρι αργά, λίγο εκείνη η ανεμελιά που αρχίζει να ξυπνά μέσα μας, όλα φωνάζουν πως ήρθε η στιγμή για κάτι καινούργιο. Φυσικά, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αλλάξεις διάθεση από ένα φρέσκο, ανάλαφρο, παιχνιδιάρικο μακιγιάζ. Φέτος το καλοκαίρι, λέμε «αντίο» στα βαρύγδουπα looks και καλωσορίζουμε τη φυσική λάμψη, τις glossy υφές, τα ζωηρά χρώματα και τις ροζ λεπτομέρειες που κάνουν κάθε μακιγιάζ να δείχνει πιο fun.

Γι’ αυτό, παρέα με την essence, ετοιμάσαμε για τρεις τυχερές ένα super beauty box γεμάτο με 14 νέα προϊόντα της essence, ιδανικά για να δημιουργήσεις ό,τι look σου κάνει κέφι, από το πιο φυσικό μέχρι το πιο glam. Και το καλύτερο; Όλα είναι από τη νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025!

Δες παρακάτω τι περιλαμβάνει το box, πάρε μέρος και… είσαι ελεύθερη να νιώσεις πιο φρέσκια από ποτέ!

Βλεφαρίδες που κάνουν τα μάτια σου να μαγνητίζουν – εντυπωσιακές, ελαφριές και γεμάτες όγκο. Ιδανικές για κάθε βραδινό μακιγιάζ ή και για τις πιο τολμηρές καθημερινές εμφανίσεις.

Λίγες σταγόνες από αυτό το highlighter και αποκτάς αμέσως glow που μοιάζει με διακοπές. Μπορείς να το φορέσεις σκέτο ή να το ανακατέψεις με τη βάση σου για φυσική λάμψη.

Μαλακό, σταθερό και τέλειο για περίγραμμα που δεν ξεθωριάζει. Λέγεται tattoo για κάποιο λόγο, αφού δεν φεύγει με τίποτα!

Θολώνει τους πόρους και δίνει την πιο βελούδινη βάση που έχεις νιώσει ποτέ. Η σύνθεση με νιασιναμίδη είναι το έξτρα bonus για τη φροντίδα της επιδερμίδας σου.

Ένα ντουέτο για να γεμίσεις και να σχηματίσεις φρύδια με φυσικό αποτέλεσμα. Ιδανικό για αρχάριες και για pro brow girls.

Υγρό eyeliner με super λεπτή μύτη για γραμμή που δεν καταρρέει στις 12 το μεσημέρι. Αν αγαπάς το cat eye, είναι μονόδρομος.

Ζουμερό, ενυδατικό και φουλ glossy κραγιόν. Μπορεί να σταθεί μόνο του ή πάνω από άλλο χρώμα για πιο playful αποτέλεσμα.

Ένα lip gloss που μοιάζει με πάρτι στα χείλη σου. Η λάμψη του είναι από άλλο πλανήτη – και το όνομα του τα λέει όλα.

Foundation σε μορφή stick που απλώνεται πανεύκολα και γίνεται ένα με την επιδερμίδα. Ιδανικό για on-the-go ρετουσάρισμα.

Γκλίτερ σε μορφή gel που μένει σταθερό και δίνει sparkling φως στο βλέμμα σου. Ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις ή για να ανεβάσεις level στις καθημερινές σου σκιές.

Σπυράκια; Been there, patched that! Αυτά τα χαριτωμένα αυτοκόλλητα είναι ό,τι πιο έξυπνο έχεις δοκιμάσει – και δουλεύουν!

Mini φιόγκοι και girly vibes για DIY μανικιούρ με χαρακτήρα. Αν λατρεύεις τα νύχια με fun λεπτομέρειες, αυτό το σετ θα γίνει το νέο σου obsession.

Το μανικιούρ σου αποκτά… νυχτερινή ζωή! Αυτό το βερνίκι φωσφορίζει στο σκοτάδι και κάνει κάθε σου κίνηση να ξεχωρίζει, ειδικά στα βραδινά parties. Mini σε μέγεθος, maxi σε εντύπωση και ιδανικό για τα πιο fun nail looks ever!

Αν τα νύχια σου ταλαιπωρούνται, αυτό είναι το μικρό τους θαύμα σε μπουκαλάκι. Θεραπεία 10 σε 1 που ενισχύει, ενυδατώνει, προστατεύει και χαρίζει λάμψη σε ένα μόνο βήμα.

3 τυχερές μπορούν να κάνουν δικό τους ένα Beauty Box της essence γεμάτο με όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Για να διεκδικήσεις το μεγάλο δώρο της essence δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα (απαραίτητο για τη συμμετοχή σου είναι το comment κάτω από το άρθρο):

Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το άρθρο Κάντε μια Κοινοποίηση του διαγωνισμού στο προφίλ σας στο Facebook (σε public μορφή)

Ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι και την Πέμπτη 22/5/2025!

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!!!