Καθώς οι γιορτές όλο και πλησιάζουν, με εκείνη τη χαρακτηριστική λάμψη που φωτίζει ακόμα και τις πιο κουρασμένες μας μέρες, αρχίζει να ξυπνά η χαρά της παρέας, της ζεστασιάς και της μικρής καθημερινής μαγείας. Είναι η περίοδος που οι δρόμοι γεμίζουν χρώματα, τα σπίτια από παιδικά γέλια και οι μεγάλοι βρίσκουμε ξανά την αφορμή να γίνουμε… λίγο παιδιά κι ας μην το παραδεχόμαστε. Τα πιτσιρίκια ανυπομονούν να ξεδώσουν στο παιχνίδι και να ζήσουν το παραμύθι που τόσο περίμεναν όλο τον χρόνο. Και φυσικά, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μπουν στο κλίμα από έναν χώρο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Γιατί όταν μιλάμε για παιχνίδι που τα κάνει να λάμπουν από ενθουσιασμό, ο παιδότοπος του PLAYMOBIL FunPark είναι πάντα η επιλογή που κλέβει την παράσταση, ένα μέρος όπου οι αγαπημένες φιγούρες ζωντανεύουν και μετατρέπουν την κάθε στιγμή σε μια μικρή γιορτινή ιστορία.

Αρχικά, το FunPark φοράει τα γιορτινά του και γίνεται ένα μικρό θαύμα από μόνο του. Λαμπάκια, στολίδια, décor που μοιάζει βγαλμένο από παιδικό παραμύθι… είναι ακριβώς το περιβάλλον που χρειάζεται κανείς για να ανέβει η διάθεσή του, να πάρει μια βαθιά ανάσα και να αφεθεί στη μαγεία, ξεχνώντας για λίγο την καθημερινότητα.

Ένα σύμπαν που μεγαλώνει τη φαντασία των παιδιών

Βέβαια, αν υπάρχει κάτι που κάνει το PLAYMOBIL FunPark πραγματικά ξεχωριστό, είναι η αίσθηση ότι τα παιδιά… εξαφανίζονται μέσα στη δική τους περιπέτεια. Επίσης, για τους πολύ μικρούς φίλους υπάρχει το PLAYMOBIL 1.2.3, ένας ασφαλής μικρόκοσμος όπου πιτσιρίκια από 18 μηνών έως 3 ετών παίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Και για τα μεγαλύτερα; Εδώ μιλάμε για επιλογές. Επτά διαφορετικοί θεματικοί χώροι, από ιππότες και πειρατές μέχρι παλάτια, ζωολογικά πάρκα και μυστηριώδεις πυραμίδες. Κάθε παιδί βρίσκει τον δικό του ρόλο, τον δικό του κόσμο και, φυσικά, το δικό του σενάριο παιχνιδιού.

Οι πιο γλυκές “χριστουγεννιάτικες” αγορές

Φυσικά, μετά το παιχνίδι, έρχεται η ώρα του Fun Store. Κάπου εκεί, ανάμεσα σε αγαπημένες φιγούρες και ολοκληρωμένες συλλογές, ξεκινούν όλα αυτά τα θέλω κι αυτό, θέλω κι εκείνο που δεν σταματάει εύκολα, όμως λογικά, θα νικήσει το «ναι» ως απάντηση, ειδικά με τις ευκαιρίες στο Bazaar.

Στιγμές που μένουν και πολύ μετά τις γιορτές

Προφανώς, οι αληθινές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες δεν είναι τα στολίδια ή η μουσική, αλλά οι στιγμές που χαράζονται μέσα μας. Γι’ αυτό, στο PLAYMOBIL FunPark, το παιχνίδι μετατρέπεται σε γέλιο και το γέλιο σε αναμνήσεις. Αυτές όμως μένουν και μάλιστα για χρόνια.

Ροφήματα και σνακ που μυρίζουν γιορτές

Επιπλέον, το Lechuza Café είναι το σημείο που κάθε γονιός περιμένει με ανυπομονησία. Ζεστά ροφήματα, γεύσεις που θυμίζουν Χριστούγεννα και μια ατμόσφαιρα που κάνει το διάλειμμα να μοιάζει με μικρή απόδραση, είναι εκεί και σε περιμένουν να το ζήσεις. Ένας όμορφος χώρος με σύγχρονες προδιαγραφές, στον οποίο και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν να παίζουν και να διασκεδάζουν, και είναι το PLAYMOBIL FunPark στην Κηφισιά.

Έτσι, ήρθε η στιγμή που μπορείς να απολαύσεις κι εσύ με το παιδί σου, τα ανίψια σου ή το βαφτιστήρι σου, μια υπέροχη βόλτα στον παιδότοπο του PLAYMOBIL FunParkειδικά τώρα που η περίοδος των γιορτών ξεκινά! Γι’ αυτό, πάρε μέρος στον διαγωνισμό γιατί 3 τυχεροί θα κερδίσουν από 1 οικογενειακή πρόσκληση στο PLAYMOBIL FunPark (Αφορά 2 ενήλικες/ συνοδούς και 2 παιδιά, Ισχύει για επίσκεψη έως και τις 31/1/2026, η εξαργύρωση γίνεται στην είσοδο με την επίδειξη ταυτότητας για την ταυτοπροσωπία).

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα:

Comment κάτω από το άρθρο (υποχρεωτικό το σχόλιο κάτω από το άρθρο)

Like στη σελίδα μας στο facebook

Like στην σελίδα της Playmobil Fun Park

Share στον διαγωνισμό στο profile σας (σε public μορφή)

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 30/11/2025!

Τα παιδιά τα περιμένουν ατελείωτες ώρες παιχνιδιού και δράσης και τους γονείς ευκαιρία για να απολαύσουν τον καφέ τους σε ένα παραμυθένιο σκηνικό ξέγνοιαστοι!

Καλή επιτυχία!!!