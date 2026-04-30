Ένα σχόλιο που προκάλεσε περισσότερο σήκωμα φρυδιών παρά εντυπωσιασμό έκανε ο Ray J, φέρνοντας ξανά το όνομά του στο προσκήνιο με έναν μάλλον αμφιλεγόμενο τρόπο.

Ένας αριθμός που… δεν πείθει εύκολα

Ο 45χρονος τραγουδιστής, γνωστός μεταξύ άλλων και για τη σχέση του με την Kim Kardashian, υποστήριξε σε πρόσφατη εμφάνισή του στο vidcast Funky Friday ότι έχει συνευρεθεί ερωτικά με περισσότερες από 12.500 γυναίκες. Όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται για συνολικό αριθμό εμπειριών αλλά για διαφορετικές συντρόφους.

Μάλιστα, ο ίδιος περιέγραψε τον αριθμό αυτό σχεδόν ως… προσωπικό milestone, εξηγώντας ότι είχε θέσει στόχο να ξεπεράσει τις 10.000 και όταν το κατάφερε το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι.

«Δεν ήθελα να μείνω στις 9.000»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ray J φάνηκε να αντιμετωπίζει το θέμα με μια δόση ανταγωνιστικότητας, αναφέροντας πως ήθελε να φτάσει συγκεκριμένα νούμερα. Όπως είπε, δεν τον ικανοποιούσε η ιδέα να «κολλήσει» χαμηλότερα, γι’ αυτό και στόχευε εξαρχής πιο ψηλά.

Όταν ο παρουσιαστής τον πίεσε για διευκρινίσεις, υπενθυμίζοντάς του ότι στο παρελθόν είχε αναφέρει μικρότερο αριθμό, εκείνος απάντησε ότι πλέον ο αριθμός έχει αυξηθεί και ξεπερνά τις 12.500.

Τα μαθηματικά που… δεν βγαίνουν

Η κουβέντα πήρε γρήγορα μια πιο ρεαλιστική τροπή, όταν επιχειρήθηκε να μπει το θέμα σε αριθμητική βάση. Ο παρουσιαστής επισήμανε ότι ένας τέτοιος αριθμός μεταφράζεται σε περισσότερες από μία νέες συντρόφους την ημέρα για δεκαετίες.

Ο Ray J, ωστόσο, αντέτεινε πως οι ρυθμοί αυτοί δεν ήταν σταθεροί, υποστηρίζοντας ότι σε περιόδους περιοδείας μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις πέντε έως δέκα γνωριμίες ημερησίως.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις στα social media δεν άργησαν να έρθουν. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν ανοιχτά την αμφιβολία τους, αντιμετωπίζοντας τους ισχυρισμούς του με έντονο σκεπτικισμό.

Σχόλια όπως «κρατάς αρχείο;», «πώς επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο;» ή «αυτό θεωρείται επίτευγμα;» κυριάρχησαν στη συζήτηση, αποτυπώνοντας μια γενική αίσθηση ότι ο αριθμός μάλλον ανήκει περισσότερο στη σφαίρα της υπερβολής παρά της πραγματικότητας.