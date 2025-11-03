Ζούμε σε μια εποχή που οι οθόνες έχουν γίνει σχεδόν προέκταση των παιδικών χεριών και κάπου εκεί, ένα βιβλίο έρχεται σαν ένα μικρό θαύμα. Πάντα ένα βιβλίο είναι παράθυρο στη φαντασία, στη συγκίνηση και στη συναισθηματική νοημοσύνη. Κι αυτόν ακριβώς τον κόσμο θέλαμε να ξαναθυμίσουμε με τον διαγωνισμό μας, σε συνεργασία με τις Lebee Publications.

Δεν σας κρατάμε άλλο σε αγωνία γιατί 3 τυχερές φίλες του That’s Life κερδίζουν από ένα αντίτυπο των μοναδικών παιδικών βιβλίων, «Ο λαγός και το αστέρι», «Παραμύθια για την Πραγματικότητα» και «Μια αχώριστη παρέα», τρεις ιστορίες που μιλούν για τη φιλία, την αποδοχή, την αγάπη, αλλά και τη δύναμη να βλέπεις τη ζωή με καθαρή ματιά.

Οι τυχερές νικήτριες είναι:

Eutyxia Leonardou

Panagiota M.

Κωνσταντίνα Α.

Συγχαρητήρια!!! Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να παραλάβετε τα δώρα σας και ελπίζουμε να ζήσετε μαζί με τα παιδιά σας τις πιο γλυκές στιγμές ανάγνωσης.

Κι αν δεν σταθήκατε τυχεροί αυτή τη φορά, μη στενοχωριέστε! Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται κι άλλοι υπέροχοι διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις.