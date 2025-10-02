Εysan Aksoy: Η παρουσιάστρια του Champions League που τρέλανε τους πάντες… αλλά δεν υπάρχει!

Οι φίλαθλοι φαίνεται πως έχουν ενθουσιαστεί με τη «νέα» περσόνα του Champions League, την Εysan Aksoy. Κάθε μέρα, το Instagram της κατακλύζεται από σχόλια θαυμαστών που ελπίζουν να τραβήξουν την προσοχή της.

Μόνο που η Aksoy δεν είναι αληθινή γυναίκα, αλλά δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το προφίλ της, η «παρουσιάστρια» κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη και μέσα σε μόλις επτά μήνες έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 43.000 followers. Ένα νούμερο που σίγουρα θα ήθελαν πολλοί πραγματικοί παρουσιαστές και δημοσιογράφοι.

Στα εκατοντάδες posts της, τη βλέπεις να ταξιδεύει, να ποζάρει σε παραλίες, να απολαμβάνει πολυτελή δείπνα με θέα ουρανοξύστες, ακόμη και να… εμφανίζεται σε σχολικές αίθουσες. Το τελευταίο διάστημα, ο δημιουργός της αποφάσισε να της «φορέσει» τον ρόλο της τηλεοπτικής παρουσιάστριας ποδοσφαίρου, εκμεταλλευόμενος τη δημοτικότητα του αθλήματος.

Παρόμοια πορεία ακολουθεί και η Eva Murati από την Αλβανία, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κοινό δείχνει μεγάλη προτίμηση σε αυτό το trend. Μάλιστα, μια ανάρτηση της Εysan Aksoy που την έδειχνε με φανέλες όλων των μεγάλων τουρκικών συλλόγων προκάλεσε σχόλια, αφού θεωρείται πρόκληση για τους ένθερμους οπαδούς. Παρόλα αυτά, οι followers της δεν ενοχλήθηκαν καθόλου – ούτε από αυτό, ούτε από το ότι η «σταρ» τους δεν υπάρχει καν.

Τα μηνύματα κάτω από τις φωτογραφίες της μιλούν από μόνα τους: «Είσαι όμορφη σαν άγγελος», γράφει ένας χρήστης, ενώ η Aksoy απαντά με μια μαύρη καρδιά. «Πριγκίπισσα, βασίλισσα, το φως της ψυχής μου», προσθέτει κάποιος άλλος.

Η δραστηριότητά της δεν περιορίζεται στο Instagram. Έχει ήδη «επεκταθεί» σε TikTok, YouTube και X (Twitter), με στόχο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η ψηφιακή της παρουσία.

Δεν είναι, βέβαια, η μόνη. Το καλοκαίρι, η εικονική influencer Mia Zelu είχε απασχολήσει με τις αναρτήσεις της από το Wimbledon, φτάνοντας μάλιστα να τραβήξει την προσοχή του Ινδού Rishabh Pant, που δεν είχε καταλάβει πως σχολίαζε σε… φανταστικό πρόσωπο.

Όσο για τον δημιουργό της Εysan Aksoy, φαίνεται πως έχει μπροστά του λαμπρό δρόμο με ολοένα και περισσότερη φήμη, ισχυρή επιρροή και φυσικά σημαντικά κέρδη από ένα κοινό που δεν δείχνει να νοιάζεται καθόλου αν η «αγαπημένη του παρουσιάστρια» υπάρχει στ’ αλήθεια ή όχι.