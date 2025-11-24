Κάπου ανάμεσα στα φίλτρα του TikTok, τις viral χορογραφίες και τα trends που αλλάζουν τοσο γρήγορα, εμφανίστηκε ένα νέο πρόσωπο. Ή μάλλον… μια νέα δημιουργία. Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από Τεχνητή Νοημοσύνη, έκανε την εμφάνισή του και ήρθε αποφασισμένος, όχι απλώς να μας συστηθεί, αλλά να διεκδικήσει και το νούμερο ένα στα charts.



Στα πρώτα του βίντεο στο TikTok, ο «Αχιλλέας» συστήνεται με αυτοπεποίθηση που θα ζήλευαν πολλοί πραγματικοί καλλιτέχνες. Ανακοινώνει ότι ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ, καλεί τον κόσμο να τον ακολουθήσει και μας προτρέπει να… προετοιμαστούμε για το μέλλον. Σε άλλο κλιπ, δηλώνει ανυπόμονος για το νέο του τραγούδι και ζητά από τους χρήστες να τον ανεβάσουν στην κορυφή. Μια χαρά media training για κάποιον που δεν υπάρχει, θα έλεγα.



Όπως ήταν αναμενόμενο, η άφιξή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Και όχι μόνο επειδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά και γιατί άναψε φωτιές στα σχόλια. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν γίνεται να αντικαταστήσει τη φωνή, την εμπειρία και το συναίσθημα των πραγματικών τραγουδιστών.

Κάποιος σχολίασε ότι «θα πάρετε και τις δουλειές των μουσικών», ενώ άλλος αναρωτήθηκε αν έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει γνωστό ένα AI ενώ υπάρχουν τόσοι καλλιτέχνες εκεί έξω που παλεύουν. Υπήρξαν, βέβαια, και πιο… πρακτικές απορίες του τύπου «και σε ποιο μαγαζί θα σε βλέπουμε;», καθώς και η ανησυχία για το ποιος γράφει πλέον τραγούδια και τι σημαίνει αυτό για συνθέτες, στιχουργούς και πνευματικά δικαιώματα.

Είτε το δεις με περιέργεια, είτε με δυσπιστία, ένα είναι σίγουρο, ο Αχιλλέας Δελφός ήρθε για να κάνει χαμό. Το αν θα μείνει ή θα σβήσει σαν ακόμα ένα trend που ξεφουσκώνει, μένει να το δούμε. Αλλά προς το παρόν, το ελληνικό TikTok έχει βρει νέο θέμα κουβέντας και μάλλον δεν θα σταματήσει σύντομα.