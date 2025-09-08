Αν ψάχνεις ένα ιδιαίτερο μπισκότο με πικάντικη αλλά ταυτόχρονα γλυκιά γεύση, αυτή η συνταγή θα σε ξετρελάνει. Ο συνδυασμός τζίντζερ, κάρδαμου και μαύρου πιπεριού χαρίζει ένα άρωμα που θυμίζει γιορτές και κάνει τα μπισκότα αυτά πραγματικά μοναδικά.

Υλικά

400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (συν λίγο για το άνοιγμα)

100 γρ. ζάχαρη άχνη

½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

¼ κ.γ. μαγειρική σόδα

¼ κ.γ. αλάτι

1½ κ.σ. τζίντζερ σε σκόνη

2 κ.γ. κάρδαμο σε σκόνη

2 κ.γ. μαύρο πιπέρι τριμμένο

250 γρ. βούτυρο αγελάδος, μαλακό

200 γρ. ζαχαρούχο γάλα

Εκτέλεση

Κοσκινίζεις το αλεύρι μαζί με τη ζάχαρη άχνη, το μπέικιν, τη σόδα, το αλάτι και τα μπαχαρικά σε ένα μεγάλο μπολ. Σε ένα άλλο μπολ χτυπάς το βούτυρο με το ζαχαρούχο γάλα μέχρι να αφρατέψουν (περίπου 2 λεπτά). Προσθέτεις σταδιακά το μείγμα με τα στερεά υλικά και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να σχηματιστεί ζύμη. Ολοκληρώνεις το ανακάτεμα με μια μαλακή σπάτουλα. Σκεπάζεις τη ζύμη με μεμβράνη και την αφήνεις να ξεκουραστεί σε δροσερό μέρος για 30 λεπτά. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C (180°C στον αέρα) και στρώνεις 2 μεγάλες λαμαρίνες με χαρτί ψησίματος. Χωρίζεις τη ζύμη στη μέση και ανοίγεις το κάθε κομμάτι σε αλευρωμένη επιφάνεια, σε πάχος όσο ένα κέρμα του 1€. Κόβεις με κουπ πατ σε σχήματα που σου αρέσουν και τα τοποθετείς στις λαμαρίνες αφήνοντας λίγο κενό. Ψήνεις για 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά οι άκρες. Στην αρχή θα είναι μαλακά, αλλά μόλις κρυώσουν σφίγγουν. Άφησέ τα 5 λεπτά στο ταψί και μετά με σπάτουλα μετέφερέ τα σε σχάρα για να κρυώσουν εντελώς. Συνέχισε το ίδιο μέχρι να τελειώσει η ζύμη. Φύλαξέ τα σε κουτί που κλείνει αεροστεγώς.

Αυτά τα μπισκότα είναι ιδανικά για να τα απολαύσεις με τον καφέ ή το τσάι σου, αλλά και για να γεμίσεις το σπίτι με το πιο γλυκό άρωμα μπαχαρικών.

Καλή απόλαυση!