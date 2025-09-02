Ένα ταψί, ελάχιστη προετοιμασία, τέλειο αποτέλεσμα. Το κοτόπουλο γίνεται τραγανό απ’ έξω και τρυφερό μέσα, ενώ οι πατάτες απορροφούν τη λεμονάτη σάλτσα και λιώνουν στο στόμα.

Υλικά (4 μερίδες)

8 μπούτια κοτόπουλου (ή 4 φιλέτα με δέρμα/κόκαλο)

1 κιλό πατάτες, σε μεγάλες κυδωνάτες

2 λεμόνια (χυμός + το 1 σε ροδέλες)

4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

100 ml ελαιόλαδο

120 ml νερό ή ζωμός κοτόπουλου

1 κ.σ. μουστάρδα απαλή

1 κ.γ. ρίγανη ξερή

1 κ.γ. θυμάρι ξερό ή λίγο φρέσκο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Προθέρμανση: Άναψε τον φούρνο στους 200°C, πάνω-κάτω. Σάλτσα λεμονιού: Σε μπολ ανακάτεψε ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, μουστάρδα, σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Στήσιμο ταψιού: Βάλε τις πατάτες στο ταψί, ρίξε τη μισή σάλτσα και ανακάτεψε. Τοποθέτησε από πάνω το κοτόπουλο, αλάτισε-πιπέρωσε και περίχυσε με την υπόλοιπη σάλτσα. Πρόσθεσε το νερό/ζωμό και στόλισε με τις ροδέλες λεμονιού. Ψήσιμο: Ψήσε 45–55 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά το κοτόπουλο και να μαλακώσουν οι πατάτες. Αν θέλεις έξτρα χρώμα, άφησέ το 5’ στο γκριλ στο τέλος. Ξεκούραση: Άφησέ το 5’ εκτός φούρνου για να «δέσουν» τα ζουμιά.

Tips επιτυχίας

Τραγανή πέτσα: Σκούπισε καλά το κοτόπουλο πριν μπει στο ταψί.

Σκούπισε καλά το κοτόπουλο πριν μπει στο ταψί. Ζουμερές πατάτες: Μην τσιγκουνευτείς τα υγρά. Αν σωθούν νωρίς, πρόσθεσε λίγο ακόμη ζεστό νερό.

Μην τσιγκουνευτείς τα υγρά. Αν σωθούν νωρίς, πρόσθεσε λίγο ακόμη ζεστό νερό. Αρώματα: Θέλεις πιο μεσογειακό άρωμα; Ρίξε λίγη πάπρικα γλυκιά ή φρέσκο δεντρολίβανο.

Σερβίρισμα

Συνόδευσε με πράσινη σαλάτα ή χωριάτικη και λίγο τζατζίκι. Ταιριάζει τέλεια με ψωμί για «βουτιές» στη σάλτσα λεμονιού.

Μικρή σημείωση διατροφής

Ένα ισορροπημένο πιάτο πρωτεΐνης με υδατάνθρακες. Μπορείς να αφαιρέσεις την πέτσα από το κοτόπουλο μετά το ψήσιμο για λιγότερα λιπαρά.

Καλή απόλαυση!