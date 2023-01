Η Luigia “Gina” Lollobrigida πέθανε σήμερα σε ηλικία 95 ετών. Γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1927 και ήταν Ιταλίδα ηθοποιός, φωτορεπόρτερ και πολιτικός. Ήταν μια από τις κορυφαίες Ευρωπαίες ηθοποιούς της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας του 1960, περίοδο κατά την οποία ήταν διεθνές σύμβολο του σεξ. Τη στιγμή του θανάτου της, η Lollobrigida ήταν από τους τελευταίους εν ζωή, υψηλού προφίλ διεθνείς ηθοποιούς από τη Χρυσή Εποχή του κινηματογράφου του Χόλιγουντ.

Καθώς η κινηματογραφική της καριέρα επιβραδύνθηκε, η Lollobrigida δημιούργησε μια δεύτερη καριέρα ως φωτορεπόρτερ. Στη δεκαετία του 1970, απέκτησε πρόσβαση στον Φιντέλ Κάστρο για μια αποκλειστική συνέντευξη.

Ο Lollobrigida συνέχισε ως ενεργός υποστηρικτής των Ιταλικών και Ιταλοαμερικανικών σκοπών, ιδιαίτερα του Εθνικού Ιταλοαμερικανικού Ιδρύματος (NIAF). Το 2008, έλαβε το NIAF Lifetime Achievement Award στο γκαλά της επετείου του Ιδρύματος. Το 2013, πούλησε τη συλλογή κοσμημάτων της και δώρισε τα σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση προς όφελος της έρευνας για τη θεραπεία βλαστοκυττάρων.

Το 1949, η Lollobrigida παντρεύτηκε έναν Σλοβένο γιατρό, τον Milko Škofič. Το μοναχοπαίδι τους, Andrea Milko (Milko Škofič, Jr.), γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1957. Ο Σκόφιτς εγκατέλειψε την ιατρική για να γίνει μάνατζέρ της.Το 1960, η Lollobrigida μετακόμισε από την γενέτειρά της Ιταλία στο Τορόντο του Καναδά, με τον Škofič και το παιδί τους.Το ζευγάρι χώρισε το 1971.

Το 1950, ο Χάουαρντ Χιουζ υπέγραψε με τη Lollobrigida ένα προκαταρκτικό επταετές συμβόλαιο για να κάνει τρεις φωτογραφίες το χρόνο. Αρνήθηκε τους τελικούς όρους του συμβολαίου, προτιμώντας να παραμείνει στην Ευρώπη και ο Χιουζ την ανέστειλε. Παρά την πώληση της RKO Pictures το 1955, ο Hughes διατήρησε το συμβόλαιο της Lollobrigida. Η διαμάχη την εμπόδισε να δουλέψει σε αμερικανικές ταινίες που γυρίστηκαν στις ΗΠΑ μέχρι το 1959, αν και όχι σε αμερικανικές παραγωγές που γυρίστηκαν στην Ευρώπη, αν και ο Χιουζ συχνά απείλησε με νομική αγωγή κατά των παραγωγών.

Εμφανίστηκε στη γαλλική ταινία The Law (1959), μαζί με τους Yves Montand και Marcello Mastroianni. Στη συνέχεια, συμπρωταγωνίστησε με τον Frank Sinatra στο Never So Few (1959) και με τον Yul Brynner στο Solomon and Sheba (επίσης 1959).

Το 1947, η Lollobrigida μπήκε στο διαγωνισμό Miss Italia και ήρθε στην τρίτη θέση.

Τεράστιες επιτυχίες και πολλοί ρόλοι που την κάνουν μια από τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς της γενιάς της.