Το μακιγιάζ των μοντέλων στο fashion show του YSL για το Φθινόπωρο 2020 ήταν απλά υπέροχο. Ευτυχώς για εμάς, ο makeup artist του YSL, Tom Pecheux, μοιράζεται μαζί μας τις λεπτομέρειες.

1.Πώς θα περιγράφατε το makeup look στο show του the Saint Laurent; Ποια ήταν η έμπνευσή σας;

Το makeup σε αυτό το show αφορά την ποιότητα του δέρματος και το υπέροχο κόκκινο χρώμα στα χείλη. Εμπνεύστηκα από τον Anthony Vaccarello και τα προϊόντα μακιγιάζ που δημιουργώ για τον YSL.

2. Μπορείτε να μας πείτε τα βήματα για να πετύχουμε αυτό το look;

Για να πετύχεις αυτό το look χρειάζεσαι αρχικά πολύ καλή περιποίηση στο δέρμα. Από κει και πέρα, λίγη βάση για να έχεις ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι ένα αψεγάδιαστο δέρμα με ματ τελείωμα. Προσθέτουμε λίγη λάμψη στην κορυφή των ζυγωματικών με το Touche Éclat Shimmer Stick. Φροντίζουμε το φρύδι να είναι περιποιημένο αλλά όχι ψεύτικο. Δημιουργούμε ματ χείλη με το The Slim No 21.

3. Ποια προϊόντα πρέπει ιδανικά να χρησιμοποιήσουμε για αυτό το look;

Pure Shots Light Up Serum, All Hours Foundation και All Hours Concealer, All Hours Setting Powder, Touche Éclat Shimmer Stick και The Slim No 21.

4. Τι είναι αυτό που κάνει το κραγιόν The Slim να ξεχωρίζει;

Το The Slim No21 είναι τόσο ιδιαίτερο που τα περισσότερα από τα 60 μοντέλα που πήραν μέρος στο show ρώτησαν ποια απόχρωση τους φόρεσα γιατί το λάτρεψαν. Είναι κάπως σπάνιο να βρεις ένα κραγιόν που αρέσει σε όλες τις γυναίκες. Επίσης, το εφέ του είναι δυναμικό, τολμηρό, έντονο με ματ τελείωμα αλλά όχι ξηρότητα στα χείλη.

5. Πείτε μας και για το look στα μάτια.

Είναι τόσο φυσικό που γίνεται τολμηρό. Τα χείλη είναι τόσο έντονα και δυναμικά που δεν χρειάζεσαι μακιγιάζ στα μάτια. Τα χείλη κλέβουν την παράσταση!

6. Γιατί αυτό το makeup look είναι τόσο YSL;

Μα πολύ απλά γιατί ο YSL έχει να κάνει με δυναμικές γυναίκες και δυναμικό μακιγιάζ. Αυτά τα χείλη είναι έτοιμα να κατακτήσουν τον κόσμο!