Αν έχεις λιγουρευτεί κάτι γλυκό αλλά χωρίς τύψεις, αν ο καύσωνας σε κρατάει μακριά από φούρνους και φουσκώματα, τότε αυτή η συνταγή είναι το γλυκό του καλοκαιριού σου. Το παρφέ γιαουρτιού με μπισκότα και φρούτα του δάσους δεν είναι απλώς πανεύκολο—είναι και ό,τι πιο δροσιστικό έχεις φτιάξει τελευταία.

Υλικά (για 4 μερίδες)

500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι (πλήρες ή 2%)

3-4 κουταλιές της σούπας μέλι ή σιρόπι αγαύης

200 γρ. φρούτα του δάσους (φρέσκα ή κατεψυγμένα)

8-10 μπισκότα τύπου digestive ή πτι-μπερ

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Προαιρετικά: νιφάδες σοκολάτας ή τριμμένοι ξηροί καρποί για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ετοίμασε το γιαούρτι: Σε ένα μπολ, ανακάτεψε το γιαούρτι με το μέλι και τη βανίλια μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη, απαλή κρέμα. Τρίψε τα μπισκότα: Σε ένα σακουλάκι τροφίμων, θρυμμάτισε τα μπισκότα με τα χέρια ή με έναν πλάστη. Σύνθεση: Πάρε ποτήρια ή μπολάκια και ξεκίνα να στήνεις το παρφέ σε στρώσεις: λίγο μπισκότο, λίγη κρέμα γιαουρτιού, λίγα φρούτα του δάσους. Επανάλαβε άλλη μία φορά ή μέχρι να γεμίσει το σκεύος σου. Σερβίρισμα: Πασπάλισε με λίγες νιφάδες σοκολάτας ή ξηρούς καρπούς και απόλαυσε αμέσως ή άφησέ το στο ψυγείο για 1-2 ώρες να παγώσει καλά.

Extra tip:

Αν χρησιμοποιήσεις κατεψυγμένα φρούτα, άφησέ τα να ξεπαγώσουν ελαφρώς πριν τα βάλεις στο παρφέ, για πιο ζουμερό αποτέλεσμα.

Το τέλειο καλοκαιρινό επιδόρπιο μόλις έφτασε στο κουτάλι σου!