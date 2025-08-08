Αν έχεις λιγουρευτεί κάτι γλυκό αλλά χωρίς τύψεις, αν ο καύσωνας σε κρατάει μακριά από φούρνους και φουσκώματα, τότε αυτή η συνταγή είναι το γλυκό του καλοκαιριού σου. Το παρφέ γιαουρτιού με μπισκότα και φρούτα του δάσους δεν είναι απλώς πανεύκολο—είναι και ό,τι πιο δροσιστικό έχεις φτιάξει τελευταία.
Υλικά (για 4 μερίδες)
- 500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι (πλήρες ή 2%)
- 3-4 κουταλιές της σούπας μέλι ή σιρόπι αγαύης
- 200 γρ. φρούτα του δάσους (φρέσκα ή κατεψυγμένα)
- 8-10 μπισκότα τύπου digestive ή πτι-μπερ
- 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
- Προαιρετικά: νιφάδες σοκολάτας ή τριμμένοι ξηροί καρποί για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Ετοίμασε το γιαούρτι: Σε ένα μπολ, ανακάτεψε το γιαούρτι με το μέλι και τη βανίλια μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη, απαλή κρέμα.
- Τρίψε τα μπισκότα: Σε ένα σακουλάκι τροφίμων, θρυμμάτισε τα μπισκότα με τα χέρια ή με έναν πλάστη.
- Σύνθεση: Πάρε ποτήρια ή μπολάκια και ξεκίνα να στήνεις το παρφέ σε στρώσεις: λίγο μπισκότο, λίγη κρέμα γιαουρτιού, λίγα φρούτα του δάσους. Επανάλαβε άλλη μία φορά ή μέχρι να γεμίσει το σκεύος σου.
- Σερβίρισμα: Πασπάλισε με λίγες νιφάδες σοκολάτας ή ξηρούς καρπούς και απόλαυσε αμέσως ή άφησέ το στο ψυγείο για 1-2 ώρες να παγώσει καλά.
Extra tip:
Αν χρησιμοποιήσεις κατεψυγμένα φρούτα, άφησέ τα να ξεπαγώσουν ελαφρώς πριν τα βάλεις στο παρφέ, για πιο ζουμερό αποτέλεσμα.
Το τέλειο καλοκαιρινό επιδόρπιο μόλις έφτασε στο κουτάλι σου!
