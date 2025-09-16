Όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή “θα ήθελα να γυρίσω όλο τον κόσμο”. Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα και ρωτήσαμε το ChatGPT: πόσος χρόνος χρειάζεται αν θελήσεις να επισκεφτείς κάθε πόλη, χωριό και νησί που κατοικείται πάνω στη Γη;

Οι πόλεις από μόνες τους είναι… project ζωής

Αρχικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν περίπου 10.000 πόλεις διεθνώς. Αν έμενες δύο μέρες σε καθεμία, μιλάμε για 20.000 μέρες. Δηλαδή 55 χρόνια ταξιδιού χωρίς σταματημό. Ε, λες “οκ, δύσκολο αλλά όχι εντελώς ακατόρθωτο”.

Όταν μπαίνουν στη μέση τα χωριά

Βέβαια, εδώ έρχεται η ανατροπή. Αν προσθέσουμε τις κωμοπόλεις, τα χωριά και τα κατοικημένα νησιά, το νούμερο φτάνει τα 4 εκατομμύρια μέρη. Δύο μέρες στο καθένα ισοδυναμούν με περίπου 22.000 χρόνια. Και με ρεαλιστικό χρόνο μετακίνησης (3 μέρες ανά μέρος), το κοντέρ ανεβαίνει στις 33.000 χρόνια. Ναι, καλά διάβασες!

Με απλά λόγια, ούτε σε τρεις ζωές δεν προλαβαίνεις να τα δεις όλα. Επομένως, το παίρνουμε απόφαση ότι τον κόσμο δεν θα τον δούμε αλλά για αυτό, η ουσία δεν είναι να τσεκάρεις κουκίδες στον χάρτη, αλλά να επιλέγεις στρατηγικά, να ζήσεις εμπειρίες που σε γεμίζουν, να γνωρίσεις πολιτισμούς και να φτιάξεις τις δικές σου “μικρές συλλογές” αναμνήσεων, ξεκινώντας από τα μέρη που σε ελκύουν περισσότερο.

Το ChatGPT ήταν ξεκάθαρο, αν θες να πας παντού, θα χρειαστείς… αιώνες. Οπότε, άφησε το άπιαστο όνειρο και σχεδίασε τα ταξίδια σου με βάση το τι σε συγκινεί περισσότερο. Μπορεί να μη μπορείς να πας παντού στον πλανήτη… αλλά με σωστό σχεδιασμό και οργάνωση… μπορείς να κάνει κάθε χρόνο σίγουρα ένα μικρό ή μεγάλο ταξίδι, και αξίζει τον κόπο όπου κι αν πας!