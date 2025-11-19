Μερικές φορές κοιτάζω τον κόσμο των παιδιών και ζηλεύω λίγο την απλότητα με την οποία ανακαλύπτουν τα πάντα. Δεν χρειάζονται πολλά, ένα μικρό αντικείμενο, ένα χρωματιστό παιχνίδι, ένα ζωάκι αρκούν για να ανοίξουν έναν ολόκληρο καινούργιο κόσμο στο μυαλό τους και να ενθουσιαστούν. Κι όσο εμείς οι μεγάλοι ψάχνουμε συνέχεια το “κάτι παραπάνω”, εκείνα βρίσκουν τη μαγεία στα πιο απλά πράγματα. Γι’ αυτό και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα παιχνίδι που σέβεται αυτή την αθωότητα και την αξιοποιεί χωρίς υπερβολές, γίνεται και το δώρο που θέλω να κάνω στα πιτσιρίκια της ζωής μου. ΤοPLAYMOBIL Junior “Το πρώτο μου PLAYMOBIL” είναι ακριβώς αυτό το είδος παιχνιδιού, έξυπνο, απλό, γεμάτο μικρές ανακαλύψεις που χτίζουν δεξιότητες χωρίς να φορτώνουν το παιδί με πληροφορίες. Είναι ένα σετ που έχει φτιαχτεί για να συνοδεύει τα πολύ μικρά παιδιά σε κάθε νέο βήμα τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξερευνήσουν, να δοκιμάσουν και να μάθουν μέσα από το παιχνίδι.

Ένα σετ, τρεις μικροί κόσμοι

Αρχικά, το PLAYMOBIL Junior “Το πρώτο μου PLAYMOBIL” χωρίζεται σε τρεις αυτοτελείς μικρόκοσμους, οι οποίοι εξελίσσονται μαζί με το παιδί. Κάθε κόσμος κρύβει μικρά μαθήματα, ακριβώς με τον τρόπο που τα μικρά καταλαβαίνουν, μέσα από χρώματα, σχήματα, κίνηση και ιστορίες.

Ο κόσμος των άγριων ζώων

Το πρώτο κομμάτι του σετ είναι ένα παζλ άγριων ζώων. Το παιδί καλείται να ταιριάξει κομμάτια, να αναγνωρίσει σχήματα και χρώματα, να βρει τη σωστή θέση για τον μικρό εξερευνητή και τη βαλιτσούλα του. Και κάπως έτσι, χωρίς πίεση, εξασκεί κινητικές δεξιότητες και παρατηρητικότητα.

Το ανθοπωλείο που ξυπνάει και κοιμάται

Στον δεύτερο κόσμο συναντάμε τη χαριτωμένη πωλήτρια λουλουδιών και το πολύχρωμο ανθοπωλείο της. Το παιδί μαθαίνει να ταιριάζει λουλούδια με βάση τα χρωματιστά δαχτυλίδια, ενώ η μικρή μπλε πινακίδα με τα λουλούδια δείχνει, εάν το μαγαζί είναι ανοιχτό: Όταν το λουλούδι είναι ξύπνιο, το μαγαζί είναι ανοιχτό. Όταν το λουλούδι κοιμάται, το μαγαζί είναι κλειστό. Τόσο απλά και τόσο έξυπνα.

Ο ήλιος-σβούρα μας μαθαίνει τους αριθμούς

Τέλος, με την ηλιακή σβούρα οι μικροί εξερευνητές και οι μικρές εξερευνήτριες διασκεδάζουν με κουδούνισμα, γύρισμα και μέτρημα: Το παιδί σας μπορεί να βάλει τη φιγούρα να κάνει πιρουέτες, να παράγει ήχους κουδουνίσματος και ταυτόχρονα να ανακαλύψει τον κόσμο των αριθμών. Πού βρίσκεται ποιος αριθμός; Μπορείτε να μετρήσετε μαζί μέχρι το εννιά; Το PLAYMOBIL Junior “Το πρώτο μου PLAYMOBIL” ενθαρρύνει το παιδί να ανακαλύπτει και να μαθαίνει παίζοντας. Με άφθονη διασκέδαση ενισχύονται οι κινητικές δεξιότητες και το παιδί αρχίζει να αναγνωρίζει και να κατονομάζει τα πρώτα ζώα, χρώματα και τους πρώτους αριθμούς.

Και επειδή ξέρω ότι ήδη σκέφτεσαι πόσο θα το χαρεί ένα μικρό παιδί της οικογένειας, σου έχω το καλύτερο νέο αφού 2 τυχεροί θα κερδίσουν το σετ PLAYMOBIL Junior «Το πρώτο μου PLAYMOBIL” (κωδ.: 71655)!

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα:

Comment κάτω από το άρθρο (υποχρεωτικό το σχόλιο κάτω από το άρθρο)

Like στη σελίδα μας στο facebook

Like στην σελίδα της Playmobil

Ο διαγωνισμός λήγει την Δευτέρα 1/12/2025!

Καλή τύχη σε όλους!