Αν ψάχνεις ένα φαγητό που να σε χορταίνει, να μοσχοβολάει μπαχαρικά και να σε κάνει να ξεχνάς ότι είναι vegan, τότε αυτό το shepherd’s pie είναι η απάντηση. Είναι πλούσιο, ζεστό, με γλυκές και πικάντικες νότες, ιδανικό για τραπέζι στο σπίτι αλλά και για φαγητό της επόμενης ημέρας. Και ναι, γίνεται ακόμα καλύτερο την επόμενη μέρα.

Υλικά

1 κιλό πατάτες Maris Piper, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 κλωνάρια σέλερι, ψιλοκομμένα

1 κουταλιά της σούπας κύμινο σε σπόρους

1 κουταλιά της σούπας γλυκιά καπνιστή πάπρικα

1 κόκκινη πιπεριά τσίλι, ψιλοκομμένη

2 φύλλα δάφνης

1 κλωνάρι δεντρολίβανο

350 γρ. μανιτάρια πλευρώτους ή καστανά, κομμένα σε τέταρτα

1 μικρή κολοκύθα butternut, κομμένη σε χοντρά κομμάτια

165 γρ. χουρμάδες χωρίς κουκούτσι, ψιλοκομμένοι

300 γρ. φρέσκες ντομάτες ψιλοκομμένες

1 κονσέρβα ρεβίθια

2 παστά λεμόνια, ψιλοκομμένα

100 γρ. vegan βούτυρο

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο

Φυτικό λάδι για τηγάνισμα

Λίγα φύλλα μαϊντανού

Εκτέλεση

Βράζεις τις πατάτες σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν καλά. Τις στραγγίζεις, τις λιώνεις σε πουρέ και τις αφήνεις στην άκρη.

Στο μεταξύ προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200 βαθμούς. Ζεσταίνεις το μισό ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρεις το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σέλερι για περίπου πέντε λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτεις τα μπαχαρικά, το τσίλι, τη δάφνη και το δεντρολίβανο και ανακατεύεις. Ρίχνεις τα μανιτάρια και την κολοκύθα και συνεχίζεις το σοτάρισμα για δέκα λεπτά.

Έπειτα προσθέτεις τους χουρμάδες, τις ντομάτες, τα ρεβίθια, τα παστά λεμόνια και περίπου 400 ml νερό. Αφήνεις το μείγμα να πάρει βράση και χαμηλώνεις τη φωτιά μέχρι να δέσει και να αποκτήσει υφή γέμισης πίτας. Μεταφέρεις το περιεχόμενο σε πυρίμαχο σκεύος.

Ανακατεύεις τον πουρέ με το vegan βούτυρο, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τον περισσότερο δυόσμο. Απλώνεις τον πουρέ πάνω από τη γέμιση και ψήνεις για περίπου 30 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να αρχίσει να κοχλάζει.

Σε μικρό κατσαρολάκι ζεσταίνεις φυτικό λάδι και τηγανίζεις γρήγορα τα φύλλα μαϊντανού μέχρι να γίνουν τραγανά. Τα βγάζεις σε απορροφητικό χαρτί.

Σερβίρεις το shepherd’s pie με τον υπόλοιπο δυόσμο και τον τραγανό μαϊντανό από πάνω.

Καλή απόλαυση!