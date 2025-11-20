Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά και είναι αυτή η εποχή που ο αέρας μοιάζει να κουβαλάει από μόνος του μια παράξενη, ζεστή θαλπωρή. Μια μυρωδιά από μπισκότα, μια αχνιστή κούπα ζεστής σοκολάτας, λίγη άχνη στον πάγκο… και ξαφνικά, μπαίνεις στη διάθεση του παιχνιδιού, της ανεμελιάς και της παιδικότητας.

Κάπως έτσι ξεκινά και η ιστορία της Ellie, της πιο γλυκιάς ηρωίδας της PLAYMOBIL, που έχει βάλει στόχο να γεμίσει το μικρό εξοχικό της καφέ με αρώματα, χρώματα και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Και να σου πω την αλήθεια; Το καταφέρνει υπέροχα! Στο Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο – Χριστουγεννιάτικα Φουρνίσματα (κωδικός 71952), η Ellie έχει πιάσει δουλειά από νωρίς. Ο φούρνος ανοίγει, τα μπισκότα ψήνονται, κι εκείνη ετοιμάζει λιχουδιές όχι μόνο για τους επισκέπτες της, αλλά και για τα άλογα, γιατί τι σόι εξοχικό καφέ θα ήταν χωρίς μικρές, τρυφερές λεπτομέρειες;

Και μεταξύ μας τώρα… ποιο παιδί δε θα ξετρελαθεί με το κουπ-πατ σε σχήμα αλόγου; Είναι από αυτά τα μικρά πραγματάκια που κάνουν το μαγείρεμα μια ευχάριστη αναμπουμπούλα. Σήκωσε τη γυάλινη βιτρίνα, γέμισε τον πάγκο με υλικά, στόλισε, σέρβιρε, φτιάξε gingerbread. Το σετ είναι μια ολόκληρη χριστουγεννιάτικη εμπειρία, όχι απλώς ένα παιχνίδι. Και είμαι σίγουρη ότι έχει ήδη ξετρελάνει πιο πολύ εσένα παρά το μικρό μπομπίρι δίπλα σου!

Παράλληλα, το ημερολόγιο προσθέτει και αυτό το μαγικό στοιχείο της προσμονής. Κάθε μέρα μια μικρή έκπληξη, κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στις γιορτές. Αυτό το συναίσθημα που σε κάνει να χαμογελάς πριν καν ανοίξεις το παραθυράκι. Όμως, επειδή μας αρέσουν αυτα τα χαμόγελα… στο κάνουμε δώρο! Έτσι, 2 τυχεροί θα το κερδίσετε… αρκεί να κάνετε τα παρακάτω απλά βήματα:

Comment κάτω από το άρθρο (υποχρεωτικό το σχόλιο κάτω από το άρθρο)

Like στη σελίδα μας στο facebook

Like στην σελίδα της Playmobil

Share στον διαγωνισμό στο profile σας (σε public μορφή)

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και 3/12/2025! Ο διαγωνισμός “τρέχει” παράλληλα με το site www.xmaslife.gr.

Καλή τύχη!!!