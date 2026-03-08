Αν έχεις περισσέψει πουρέ από την προηγούμενη ημέρα και δεν θέλεις να πάει χαμένος, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Με λίγα υλικά και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, φτιάχνεις λαχταριστά pancakes πατάτας που ταιριάζουν τέλεια για brunch, ελαφρύ γεύμα ή ακόμη και για συνοδευτικό.

Υλικά:

275 γρ. κρύο πουρέ πατάτας

75 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

2 μεγάλα αυγά

75–125 ml γάλα

2–3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι ή σχοινόπρασο ή μαϊντανό, και λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

Λίγο λάδι για το τηγάνισμα

1 μικρό κομμάτι βούτυρο

Ξινή κρέμα για το σερβίρισμα, προαιρετικά

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε τον πουρέ, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τη μαγειρική σόδα. Σε ένα δεύτερο μπολ χτύπησε τα αυγά με 75 ml γάλα. Πρόσθεσε το μείγμα των αυγών σταδιακά στο μείγμα της πατάτας, ανακατεύοντας καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένας λείος χυλός. Αν δεις ότι είναι πολύ πηχτός, πρόσθεσε λίγο ακόμη γάλα.

Ρίξε μέσα τα ψιλοκομμένα μυρωδικά και αλατοπιπέρωσε. Αν ο πουρές ήταν ήδη καρυκευμένος, δοκίμασε πρώτα πριν προσθέσεις επιπλέον αλάτι.

Ζέστανε σε αντικολλητικό τηγάνι λίγο λάδι μαζί με μια μικρή ποσότητα βουτύρου, σε μέτρια φωτιά. Παράλληλα, προθέρμανε τον φούρνο στη χαμηλότερη θερμοκρασία για να διατηρείς τα pancakes ζεστά.

Με ένα κουτάλι βάλε ποσότητα από το μείγμα στο τηγάνι και άπλωσέ το ώστε να σχηματίσεις pancakes περίπου 8 εκατοστών. Ψήσε για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να ροδίσει η κάτω πλευρά και να εμφανιστούν μικρές φουσκάλες στην επιφάνεια. Γύρισέ τα προσεκτικά και ψήσε για ακόμη 1 λεπτό, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και να φουσκώσουν ελαφρά.

Μετέφερέ τα σε ταψί και κράτησέ τα ζεστά στον φούρνο όσο συνεχίζεις με το υπόλοιπο μείγμα, προσθέτοντας κάθε φορά λίγο λάδι και βούτυρο στο τηγάνι.

Σέρβιρέ τα ζεστά, πασπαλισμένα με φρέσκα μυρωδικά και με μικρές κουταλιές ξινής κρέμας ή με όποιο topping σου αρέσει περισσότερο.

Καλή απόλαυση!