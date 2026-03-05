Αν θέλεις κάτι εύκολο, γρήγορο και ιδανικό για κέρασμα στη δουλειά – ειδικά καλοκαίρι που όλα… λιώνουν – τα αλμυρά muffins είναι σωτήρια λύση. Δεν χρειάζονται ψυγείο για λίγες ώρες, μεταφέρονται άνετα και τρώγονται ευχάριστα χωρίς μαχαιροπίρουνα. Επιπλέον, μπορείς να τα φτιάξεις από το προηγούμενο βράδυ χωρίς άγχος.

Υλικά για 12 muffins

2 αυγά

120 ml γάλα

80 ml ελαιόλαδο

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

150 γρ. τριμμένο τυρί της επιλογής σου (γραβιέρα, κασέρι ή φέτα)

Αλάτι και πιπέρι

Προαιρετικά για παραλλαγές

Ζαμπόν ή γαλοπούλα

Πιπεριά ψιλοκομμένη

Καλαμπόκι

Κολοκυθάκι τριμμένο και καλά στραγγισμένο

Σπανάκι σωταρισμένο

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε ένα μπολ χτυπάς τα αυγά, προσθέτεις το γάλα και το ελαιόλαδο. Ρίχνεις το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύεις απαλά. Προσθέτεις το τυρί και ό,τι άλλο υλικό έχεις επιλέξει. Μοιράζεις το μείγμα σε φόρμες για muffins, γεμίζοντας μέχρι τα 3/4. Ψήνεις για 20 με 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Τα αφήνεις να κρυώσουν καλά πριν τα βάλεις σε κουτί μεταφοράς. Αν θέλεις, μπορείς να τα τυλίξεις σε μικρά χαρτάκια για πιο όμορφη παρουσίαση.

Είναι αφράτα, χορταστικά και προσαρμόζονται σε ό,τι έχεις ήδη στο ψυγείο. Το καλύτερο; Δεν σε αγχώνουν με τη ζέστη.

Καλή απόλαυση!