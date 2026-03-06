Αν θέλεις κάτι απλό, χορταστικό και ταυτόχρονα κομψό για brunch ή ένα ελαφρύ βραδινό, αυτές οι αλμυρές κρέπες με μανιτάρια είναι η ιδανική επιλογή. Γίνονται εύκολα, με υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου, και το αποτέλεσμα είναι ζεστό, κρεμώδες και αρωματικό.

Υλικά:

1 μεγάλο αυγό ελευθέρας βοσκής, ελαφρώς χτυπημένο

160 ml γάλα

40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 μικρό κομμάτι βούτυρο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες

200 γρ. μανιτάρια καστανά, κομμένα σε φέτες

2 κουταλιές της σούπας crème fraîche με χαμηλά λιπαρά

½ κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Dijon

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεκίνησε χτυπώντας σε ένα μπολ το αυγό με το γάλα, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Σε ένα μεγαλύτερο μπολ βάλε το αλεύρι και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι. Κάνε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίξε μέσα το μείγμα αυγού και γάλακτος. Με σύρμα ανακάτεψε σταδιακά μέχρι να δημιουργηθεί ένας λείος χυλός χωρίς σβόλους. Άφησέ τον στην άκρη να ξεκουραστεί.

Ζέστανε λίγο βούτυρο σε μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, μέχρι να αφρίσει χωρίς να πάρει χρώμα. Πρόσθεσε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, κρατώντας λίγο από το πράσινο μέρος για το τέλος, και σοτάρισε μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια ρίξε τα μανιτάρια και μαγείρεψέ τα μέχρι να βγάλουν τα υγρά τους και να γίνουν τρυφερά. Αλατοπιπέρωσε και πρόσθεσε την crème fraîche και τη μουστάρδα. Ανακάτεψε καλά και μετέφερε το μείγμα σε ένα μπολ. Σκέπασέ το για να διατηρηθεί ζεστό.

Καθάρισε το τηγάνι και βάλε ξανά λίγο βούτυρο. Όταν αφρίσει, ρίξε το μισό χυλό στο κέντρο και στριφογύρισε το τηγάνι ώστε να καλυφθεί ο πάτος. Ψήσε μέχρι να ροδίσει ελαφρά από κάτω, γύρισέ την προσεκτικά και ψήσε και από την άλλη πλευρά μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Επανάλαβε για τη δεύτερη κρέπα.

Βάλε τις κρέπες σε πιάτο, μοίρασε τη γέμιση μανιταριών στο κέντρο και δίπλωσε τις άκρες προς τα μέσα ώστε να σχηματίσεις ένα τετράγωνο. Πασπάλισε με το υπόλοιπο φρέσκο κρεμμυδάκι και σέρβιρε αμέσως.

Καλή απόλαυση!