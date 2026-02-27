Αν αγαπάς τις τάρτες που συνδυάζουν βουτυράτη βάση και πλούσια, κρεμώδη γέμιση, τότε αυτή η συνταγή θα σου γίνει συνήθεια. Είναι ιδανική για τραπέζι, για brunch στο σπίτι ή ακόμα και για ένα κυριακάτικο μεσημεριανό με σαλάτα. Και το καλύτερο; Η βάση είναι χωρίς γλουτένη, αλλά τόσο νόστιμη που δεν θα καταλάβει κανείς τη διαφορά.

Υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι χωρίς γλουτένη για όλες τις χρήσεις

125 γρ. βούτυρο αγελάδος, παγωμένο και κομμένο σε κύβους

2 κ.σ. ψιλοτριμμένη παρμεζάνα ή άλλο σκληρό χορτοφαγικό τυρί

1 κ.σ. παπαρουνόσπορο

4–5 κ.σ. παγωμένο νερό

1 κ.γ. λευκό ξίδι από κρασί ή μηλόξιδο

1 ασπράδι αυγού, ελαφρώς χτυπημένο (κρατάμε τον κρόκο για τη γέμιση)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη γέμιση

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 πράσο, κομμένο σε λεπτές ροδέλες

200 γρ. καπνιστό μπέικον σε κυβάκια

5 αυγά (4 ολόκληρα και 1 κρόκος, συν τον κρόκο που κρατήσαμε)

375 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

2 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή μαϊντανό

75 γρ. τσένταρ ή γραβιέρα, τριμμένη

100 γρ. αρακάς κατεψυγμένος, αποψυγμένος

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο και το τρίβουμε με τα δάχτυλα μέχρι το μείγμα να μοιάζει με ψίχουλα. Προσθέτουμε την παρμεζάνα και τον παπαρουνόσπορο.

Ρίχνουμε το παγωμένο νερό και το ξίδι και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ζύμη. Τη μαζεύουμε σε μπάλα, την πιέζουμε ελαφρά να γίνει δίσκος, τη σκεπάζουμε και τη βάζουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση

Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το πράσο μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα. Τα βγάζουμε σε πιάτο.

Στο ίδιο τηγάνι σοτάρουμε το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό. Το προσθέτουμε στο πιάτο με τα λαχανικά.

Στρώνουμε και προψήνουμε τη βάση

Ανοίγουμε τη ζύμη ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες σε κύκλο πάχους περίπου 3 χιλιοστών, λίγο μεγαλύτερο από μια ταρτιέρα 23 εκ. Τοποθετούμε τη ζύμη στην ταρτιέρα, πιέζουμε καλά στις άκρες και τρυπάμε τη βάση με πιρούνι. Βάζουμε λαδόκολλα και γεμίζουμε με βάρη ψησίματος ή όσπρια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 15–20 λεπτά. Αφαιρούμε τα βάρη και ψήνουμε άλλα 3–4 λεπτά. Αλείφουμε τη βάση με το ασπράδι για να σφραγίσουμε τυχόν ρωγμές και ψήνουμε για 1 λεπτό ακόμη.

Γεμίζουμε και ψήνουμε

Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά, τους κρόκους και την κρέμα γάλακτος. Προσθέτουμε το σχοινόπρασο, αλάτι και πιπέρι.

Μοιράζουμε στη βάση το μπέικον, το κρεμμύδι, το πράσο, το τριμμένο τυρί και τον αρακά. Περιχύνουμε με το μείγμα των αυγών.

Ψήνουμε για περίπου 25 λεπτά, μέχρι η γέμιση να σταθεροποιηθεί και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Σερβίρεται ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου, ιδανικά με μια δροσερή πράσινη σαλάτα.

Καλή απόλαυση!