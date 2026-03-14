Αν θέλεις να ετοιμάσεις ένα πιάτο που συνδυάζει κομψότητα και βαθιά, γήινη γεύση, το φιλέτο ελαφιού με πλούσια σάλτσα μανιταριών είναι μια επιλογή που πραγματικά ξεχωρίζει. Με σωστή μαρινάδα και προσεγμένο ψήσιμο, το κρέας γίνεται τρυφερό και ζουμερό, ενώ η σάλτσα με morels και porcini απογειώνει το αποτέλεσμα.

Υλικά

Για το φιλέτο ελαφιού

500 γρ. φιλέτο ελαφιού, καθαρισμένο και κομμένο σε μενταγιόν πάχους περίπου 2,5 εκ.

5 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. βαλσάμικο ξίδι

1 καρότο, ψιλοκομμένο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα

100 γρ. βούτυρο

2 μικρά κρεμμύδια, κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες

40 γρ. αποξηραμένα morels, μουλιασμένα σε ζεστό νερό για 2 ώρες και στραγγισμένα (κρατάμε το νερό)

150 γρ. φρέσκα μανιτάρια porcini, κομμένα σε χοντρές φέτες

2 κ.σ. βαλσάμικο ξίδι παλαιωμένο 10–15 ετών

4 κ.σ. ξηρό σέρι

6 κ.σ. κρέμα γάλακτος

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα

1 καλοκαιρινή τρούφα, προαιρετικά

Εκτέλεση

Προετοιμασία του ελαφιού

Από την προηγούμενη ημέρα, τοποθετούμε το φιλέτο ελαφιού σε ένα σκεύος. Προσθέτουμε 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, όλο το βαλσάμικο, το καρότο και το κρεμμύδι. Αλατοπιπερώνουμε καλά, σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο να μαριναριστεί όλη τη νύχτα. Η μαρινάδα θα βοηθήσει το κρέας να γίνει πιο τρυφερό και αρωματικό.

Ετοιμασία της σάλτσας

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι που δεν αντιδρά με όξινα υλικά, ζεσταίνουμε καλά και προσθέτουμε το βούτυρο. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε για 2–3 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέτουμε τα morels και τα μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα porcini και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 3–5 λεπτά.

Προσθέτουμε το βαλσάμικο, το σέρι και την κρέμα γάλακτος. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 10 λεπτά μέχρι να δέσει. Αλατοπιπερώνουμε σύμφωνα με τη γεύση μας. Αν η σάλτσα γίνει πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο από το νερό στο οποίο είχαν μουλιάσει τα morels για να την αραιώσουμε και να ενισχύσουμε το άρωμά της.

Ψήσιμο του ελαφιού

Βγάζουμε το κρέας από τη μαρινάδα και το σκουπίζουμε καλά με απορροφητικό χαρτί. Αλατοπιπερώνουμε ξανά.

Σε ξεχωριστό τηγάνι, ζεσταίνουμε καλά και προσθέτουμε τις υπόλοιπες 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Τοποθετούμε τα μενταγιόν και τα ψήνουμε για 3–4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα εξωτερικά, διατηρώντας το εσωτερικό τους ροζ. Αν προτιμάμε πιο καλοψημένο αποτέλεσμα, προσαρμόζουμε τον χρόνο ανάλογα.

Σερβίρισμα

Μοιράζουμε τη ζεστή σάλτσα μανιταριών σε προθερμασμένα πιάτα και τοποθετούμε από πάνω τα μενταγιόν ελαφιού. Αν έχουμε καλοκαιρινή τρούφα, κόβουμε λεπτές φλούδες και τις προσθέτουμε στο τέλος για ένα εκλεπτυσμένο άγγιγμα.

Ένα πιάτο ιδανικό για ιδιαίτερες περιστάσεις, με πλούσια γεύση και αριστοκρατικό χαρακτήρα.

Καλή απόλαυση!