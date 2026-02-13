Αυτό το κέικ είναι από αυτά που δείχνουν ήσυχα και ταπεινά απ’ έξω, αλλά μόλις το κόψεις κάνει το μεγάλο reveal. Ροζ καρδούλα στο κέντρο, σοκολατένιο περιτύλιγμα και ένα αποτέλεσμα που σηκώνει επιφωνήματα τύπου «πώς το έκανες αυτό;». Ναι, θέλει λίγη υπομονή. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Και ναι, αξίζει μέχρι το τελευταίο τρίμμα.

Υλικά για το ροζ παντεσπάνι

175 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

175 γρ. ψιλή ζάχαρη

3 αυγά ελευθέρας βοσκής

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

175 γρ. αλεύρι χωρίς γλουτένη που φουσκώνει μόνο του

¾ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ χωρίς γλουτένη

¼ κουταλάκι ξανθάνη

ροζ χρώμα ζαχαροπλαστικής σε μορφή τζελ

Υλικά για το σοκολατένιο παντεσπάνι

175 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

175 γρ. ψιλή ζάχαρη

3 αυγά ελευθέρας βοσκής

150 γρ. αλεύρι χωρίς γλουτένη που φουσκώνει μόνο του

¾ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ χωρίς γλουτένη

¼ κουταλάκι ξανθάνη

25 γρ. κακάο

Υλικά για το σοκολατένιο γλάσο

55 γρ. μαύρη σοκολάτα κομμένη σε κομμάτια

125 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

90 γρ. ζάχαρη άχνη

25 γρ. κακάο

Για τη διακόσμηση

σοκολατένια τρουφάκια χωρίς γλουτένη

ψίχουλα από το ροζ κέικ σε σχήμα καρδιάς

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180 βαθμούς ή στους 160 με αέρα και στρώνεις μια μακρόστενη φόρμα με αντικολλητικό χαρτί.

Ξεκινάς με το ροζ παντεσπάνι. Χτυπάς το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν καλά. Προσθέτεις σταδιακά τα αυγά και τη βανίλια και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίχνεις το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και την ξανθάνη και στο τέλος το ροζ χρώμα μέχρι να έχεις ένα έντονο, χαρούμενο ροζ μείγμα.

Απλώνεις το μείγμα στη φόρμα, ισιώνεις και ψήνεις για 45 με 50 λεπτά μέχρι να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι ή το καλαμάκι. Αφήνεις να κρυώσει καλά.

Κόβεις ένα λεπτό κομμάτι από τις άκρες για να φανεί το χρώμα και στη συνέχεια κόβεις το κέικ σε φέτες ίδιου πάχους με το κουπ πατ καρδιάς. Από κάθε φέτα κόβεις μια καρδιά και κρατάς τα περισσεύματα για διακόσμηση.

Συνεχίζεις με το σοκολατένιο παντεσπάνι. Προθερμαίνεις ξανά τον φούρνο και ετοιμάζεις τη φόρμα. Χτυπάς βούτυρο και ζάχαρη μέχρι να γίνουν κρέμα, προσθέτεις τα αυγά και μετά το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την ξανθάνη και το κακάο.

Απλώνεις λίγες κουταλιές από το μείγμα στη βάση της φόρμας. Στήνεις τις ροζ καρδιές όρθιες στη σειρά, ακριβώς στο κέντρο, και καλύπτεις προσεκτικά με το υπόλοιπο σοκολατένιο μείγμα. Ψήνεις ξανά για 45 με 50 λεπτά και αφήνεις να κρυώσει.

Για το γλάσο λιώνεις τη σοκολάτα και την αφήνεις να πέσει λίγο η θερμοκρασία της. Χτυπάς το βούτυρο μέχρι να αφρατέψει, προσθέτεις σταδιακά τη ζάχαρη άχνη και το κακάο και στο τέλος τη λιωμένη σοκολάτα.

Απλώνεις το γλάσο στην επιφάνεια του κέικ και διακοσμείς με τα ροζ ψίχουλα και σοκολατένια τρουφάκια. Το κόβεις, φαίνεται η καρδιά, χαμόγελα παντού, αποστολή εξετελέσθη.

Καλή απόλαυση!