Αν αγαπάς τα γλυκά που μοιάζουν σπιτικά, ζεστά και γεμάτα άρωμα, τότε αυτό το κλαφουτί με δαμάσκηνα θα γίνει από τα αγαπημένα σου. Είναι απλό, χωρίς περίπλοκες τεχνικές, και θυμίζει εκείνα τα γλυκά που ψήνονται αργά ένα κυριακάτικο μεσημέρι και μοσχοβολά όλο το σπίτι.

Υλικά

125 ml γάλα

125 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

2-3 σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας

4 αυγά ελευθέρας βοσκής

170 γρ. ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

30 γρ. βούτυρο

500 γρ. δαμάσκηνα, κομμένα στη μέση και χωρίς κουκούτσι

2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη

30 γρ. φιλέ αμυγδάλου προαιρετικά

Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Κρέμα γάλακτος για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.

Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος και τη βανίλια. Τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση για περίπου ένα λεπτό. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και να γίνουν ανοιχτόχρωμα. Προσθέτουμε το αλεύρι σταδιακά και το ενσωματώνουμε απαλά στο μείγμα.

Ρίχνουμε σιγά σιγά το χλιαρό μείγμα γάλακτος και κρέμας στο μπολ με τα αυγά, ανακατεύοντας ελαφρά με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βάζουμε λίγο από το βούτυρο σε πυρίμαχο σκεύος και το τοποθετούμε στον φούρνο μέχρι να λιώσει και να αφρίσει. Προσθέτουμε τα δαμάσκηνα και την καστανή ζάχαρη και τα ψήνουμε για περίπου 5 λεπτά.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε από πάνω το μείγμα του χυλού και αν θέλουμε πασπαλίζουμε με το φιλέ αμυγδάλου.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και να έχει σταθεροποιηθεί εξωτερικά, ενώ στο εσωτερικό παραμένει μαλακό και αφράτο.

Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε αμέσως με λίγη επιπλέον κρέμα γάλακτος.

Καλή απόλαυση!