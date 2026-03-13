Αν αγαπάς τα πιάτα φούρνου που μοσχοβολούν και γεμίζουν το σπίτι θαλπωρή, τότε αυτό το κουνουπίδι ογκρατέν είναι ό,τι πρέπει. Είναι μια πιο πλούσια εκδοχή του κλασικού “cauliflower cheese”, με καπνιστό μπέικον, μανιτάρια και βελούδινη μπεσαμέλ με γραβιέρα τύπου gruyère. Ιδανικό για κυρίως γεύμα, αλλά και για τραπέζι με φίλους.

Υλικά

Για το κουνουπίδι

1 μεγάλο κουνουπίδι, καθαρισμένο και χωρισμένο σε μπουκετάκια

Για τη σάλτσα μπεσαμέλ

250 γρ. μπέικον καπνιστό, κομμένο σε λεπτές λωρίδες

250 γρ. μανιτάρια καστανά, κομμένα σε λεπτές φέτες

25 γρ. βούτυρο

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 ml πλήρες γάλα

1 πρέζα σκόνη αγγλικής μουστάρδας

200 γρ. gruyère, τριμμένη

55 ml κρέμα γάλακτος

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 πρέζα μοσχοκάρυδο

Για την επικάλυψη

50 γρ. τριμμένη φρυγανιά ή ψίχουλα από τσιαπάτα

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

Για το σερβίρισμα

Πράσινη σαλάτα

Χωριάτικο ψωμί με τραγανή κόρα

Εκτέλεση

Βράζουμε το κουνουπίδι

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει, ρίχνουμε τα μπουκετάκια του κουνουπιδιού και τα βράζουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατούν ελαφρώς στο δόντι. Σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση

Σε αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς επιπλέον λιπαρή ύλη, σοτάρουμε το μπέικον μέχρι να πάρει χρώμα, χωρίς όμως να γίνει τραγανό. Το αφαιρούμε με τρυπητή κουτάλα και το κρατάμε στην άκρη, αφήνοντας το λίπος στο τηγάνι.

Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Τα αποσύρουμε και αυτά.

Φτιάχνουμε τη μπεσαμέλ

Σε καθαρή κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύοντας ζωηρά μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία πάστα. Προσθέτουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα, μέχρι να έχουμε μια λεία και δεμένη σάλτσα.

Ρίχνουμε τη σκόνη μουστάρδας, τη γραβιέρα και την κρέμα γάλακτος. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να λιώσει το τυρί και να αποκτήσουμε μια πλούσια, κρεμώδη υφή. Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση και ενσωματώνουμε το μπέικον και τα μανιτάρια.

Συναρμολόγηση και ψήσιμο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα στους 160°C.

Τοποθετούμε το κουνουπίδι σε πυρίμαχο σκεύος και περιχύνουμε με τη σάλτσα τυριού. Πασπαλίζουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο.

Σε μπολ ανακατεύουμε τη φρυγανιά με την παρμεζάνα και σκορπίζουμε το μείγμα πάνω από το φαγητό.

Ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να κάνει ελαφριές φουσκάλες.

Σερβίρουμε ζεστό, με μια τραγανή πράσινη σαλάτα και φρέσκο ψωμί για να μη χαθεί ούτε σταγόνα από τη σάλτσα.

Καλή απόλαυση!