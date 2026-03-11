Αν αγαπάς τα θαλασσινά και θέλεις ένα πιάτο που να μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα, τότε αυτή η συνταγή για λιγκουίνι με καβούρι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Είναι κομψή αλλά όχι περίπλοκη και εντυπωσιάζει χωρίς υπερβολές. Αρκεί καλή πρώτη ύλη και σωστός χειρισμός.

Υλικά

Για το καβούρι

1 καβούρι περίπου 900 γρ. μαγειρεμένο

350 γρ. φρέσκια ψίχα καβουριού

Για τα ζυμαρικά

315 γρ. λιγκουίνι

25 γρ. θαλασσινό αλάτι

Για τη σάλτσα

55 ml ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

½ κ.γ. ψιλοκομμένο κόκκινο τσίλι

275 γρ. φρέσκια λευκή ψίχα καβουριού

25 ml ξηρό λευκό κρασί

1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 κ.σ. ψιλοκομμένο βασιλικό

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Προετοιμασία καβουριού

Αρχικά αφαιρούμε τα πόδια στρίβοντάς τα στο σημείο που ενώνονται με το σώμα. Βγάζουμε και τις δαγκάνες τραβώντας τις απαλά. Τοποθετούμε το καβούρι ανάποδα, με το σκληρό κέλυφος προς τα κάτω, και πιέζουμε με τα χέρια μέχρι να ανοίξει. Αν χρειαστεί, βοηθάμε με ένα βαρύ μαχαίρι.

Αφαιρούμε τα σπογγώδη μέρη που δεν τρώγονται και πετάμε. Στραγγίζουμε τυχόν υγρά από το κέλυφος και αφαιρούμε τον στομαχικό σάκο και τις σκληρές μεμβράνες. Με ένα κουτάλι βγάζουμε την καφέ ψίχα και τη διατηρούμε για άλλη χρήση.

Σπάμε τις μεγάλες δαγκάνες και αφαιρούμε προσεκτικά τη λευκή ψίχα. Την τοποθετούμε σε μεταλλικό ταψάκι και ελέγχουμε σχολαστικά για κομμάτια από κέλυφος. Σκεπάζουμε και διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.

Βράσιμο ζυμαρικών

Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό να βράσει. Προσθέτουμε το θαλασσινό αλάτι και ρίχνουμε τα λιγκουίνι. Βράζουμε για 7 με 8 λεπτά ή σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να γίνουν al dente.

Ετοιμασία σάλτσας

Σε ένα μεγάλο και βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το σκόρδο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το τσίλι. Σοτάρουμε απαλά για 1 με 2 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.

Ρίχνουμε τη λευκή ψίχα καβουριού και ανακατεύουμε για περίπου ένα λεπτό μέχρι να ζεσταθεί. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του αλκοόλ.

Σουρώνουμε τα λιγκουίνι κρατώντας λίγο από το νερό τους. Τα μεταφέρουμε στο τηγάνι και προσθέτουμε τον μαϊντανό και τον βασιλικό. Ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών για πιο δεμένη υφή.

Διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι και σερβίρουμε αμέσως.

Καλή απόλαυση!