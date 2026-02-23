Η Καθαρά Δευτέρα έχει συνδεθεί με συγκεκριμένες εικόνες. Λαγάνα, ταραμοσαλάτα, θαλασσινά, τραπέζι στρωμένο γρήγορα και συχνά λίγο άναρχα. Όλα καλά, όλα αγαπημένα. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι χρονιές που θέλεις κάτι πιο ήσυχο, πιο μαγειρεμένο, κάτι που να μυρίζει κατσαρόλα και σπίτι χωρίς να βγαίνει εκτός νηστείας. Εκεί κάπου έρχεται αυτό το στιφάδο μανιταριών. Απλό, ζεστό, χορταστικό και καθόλου προβλέψιμο.

Δεν προσπαθεί να μιμηθεί το κρέας και αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Τα μανιτάρια δίνουν σώμα, τα κρεμμύδια γλύκα, τα μπαχαρικά βάθος και το αποτέλεσμα είναι ένα φαγητό που στέκεται μόνο του. Τρώγεται άνετα με λαγάνα, συνοδεύει σαλάτες και αλείμματα και καλύπτει ακόμη και όσους δεν αγαπούν ιδιαίτερα τα θαλασσινά.

Υλικά

500 γρ μανιτάρια λευκά και καφέ

500 γρ μικρά κρεμμύδια για στιφάδο

2 σκελίδες σκόρδο

2 κουταλιές της σούπας ντοματοπελτέ

1 ποτήρι κόκκινο κρασί

2 φύλλα δάφνης

3 κόκκους μπαχάρι

1 μικρό ξύλο κανέλας

ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πώς ετοιμάζεται

Ξεκινάς καθαρίζοντας τα κρεμμύδια και τα σοτάρεις σε χαμηλή φωτιά με ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν. Τα βγάζεις στην άκρη και στο ίδιο σκεύος ανεβάζεις τη φωτιά. Ρίχνεις τα μανιτάρια κομμένα χοντρά και τα αφήνεις να πάρουν χρώμα χωρίς να τα ανακατεύεις συνεχώς. Προσθέτεις το σκόρδο και τον ντοματοπελτέ και ανακατεύεις για ένα λεπτό μέχρι να βγάλει τα αρώματά του. Σβήνεις με το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. Επιστρέφεις τα κρεμμύδια στην κατσαρόλα, ρίχνεις τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι και χαμηλώνεις τη φωτιά. Αφήνεις το φαγητό να σιγοβράσει μέχρι να δέσει η σάλτσα και να μελώσει.

Το μικρό μυστικό

Αν το αφήσεις να σταθεί λίγο πριν το σερβίρισμα, γίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι από εκείνα τα φαγητά που την επόμενη μέρα είναι πιο νόστιμα και πιο ήρεμα.

Καλή απόλαυση!