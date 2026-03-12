Αν έχεις μπανάνες που έχουν ωριμάσει και θέλεις να τις αξιοποιήσεις διαφορετικά, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Εύκολη, γρήγορη και ιδανική είτε για παιδικό σνακ είτε για ένα πιο «ελαφρύ» γλυκό μετά το φαγητό. Με επικάλυψη σοκολάτας ή γιαουρτιού και τα toppings που σου αρέσουν, γίνεται μια λιχουδιά που φτιάχνεται χωρίς κόπο και απολαμβάνεται παγωμένη.

Υλικά

Για τις μπανάνες σε ξυλάκι

4 μεγάλες μπανάνες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση

300 γρ. μαύρη σοκολάτα, σε μικρά κομμάτια ή γιαούρτι τύπου στραγγιστό

Για την επικάλυψη

Ψιλοκομμένοι ξηροί καρποί προαιρετικά

Πολύχρωμη τρούφα προαιρετικά

Αποξηραμένα raspberries ή φράουλες προαιρετικά

Λιωμένη σοκολάτα για επιπλέον διακόσμηση προαιρετικά

Φυστικοβούτυρο ή άλλο βούτυρο ξηρών καρπών για drizzle προαιρετικά

Εκτέλεση

Στρώσε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Πέρασε προσεκτικά κάθε μισή μπανάνα σε ένα ξυλάκι παγωτού, πιέζοντας απαλά για να μη σπάσει. Αν δημιουργηθεί κάποιο μικρό ράγισμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς θα σταθεροποιηθεί στην κατάψυξη. Τοποθέτησε τις μπανάνες στο ταψί και βάλε τις στην κατάψυξη για περίπου 2 ώρες, μέχρι να σφίξουν καλά.

Αν επιλέξεις σοκολάτα, λιώσε τη σε μπεν μαρί. Γέμισε ένα μικρό κατσαρολάκι κατά το ένα τέταρτο με νερό και άφησέ το να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά. Τοποθέτησε τη σοκολάτα σε ένα πυρίμαχο μπολ και βάλε το πάνω από την κατσαρόλα, φροντίζοντας να μην ακουμπά το νερό. Ανακάτεψε απαλά μέχρι να λιώσει.

Μετέφερε τη λιωμένη σοκολάτα ή το γιαούρτι σε ένα ψηλό ποτήρι ή στενή κούπα ώστε να μπορείς να βυθίζεις εύκολα τις μπανάνες.

Βγάλε τις παγωμένες μπανάνες από την κατάψυξη και, κρατώντας το ξυλάκι, βούτηξε κάθε μία ολόκληρη μέσα στη σοκολάτα ή στο γιαούρτι. Τοποθέτησέ τη ξανά στο ταψί και πρόσθεσε αμέσως τα toppings της επιλογής σου πριν σταθεροποιηθεί η επικάλυψη. Επανάλαβε τη διαδικασία με όλες.

Βάλε ξανά το ταψί στην κατάψυξη για περίπου 20 λεπτά μέχρι να παγώσουν εντελώς.

Πριν σερβίρεις, άφησέ τες εκτός κατάψυξης για περίπου 5 λεπτά ώστε να μαλακώσουν ελαφρώς. Αν έχεις χρησιμοποιήσει γιαούρτι, υπολόγισε ότι θα λιώσει πιο γρήγορα από τη σοκολάτα.

Έτοιμες για απόλαυση, ιδανικές για ζεστές μέρες αλλά και για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς υπερβολές.

Καλή απόλαυση!