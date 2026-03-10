Αν ψάχνεις ένα πιάτο χορταστικό, γεμάτο πρωτεΐνη και με εκείνη τη γλυκοπικάντικη ένταση που σε κάνει να θέλεις κι άλλο, τότε αυτά τα noodles με φυστικοβούτυρο και tempeh είναι ό,τι πρέπει. Η βελούδινη σάλτσα από μεταξένιο τόφου και φιστικοβούτυρο αγκαλιάζει τα udon, ενώ το tempeh ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό και καραμελωμένο. Ένα πιάτο απλό, αλλά με χαρακτήρα.

Υλικά

Για το tempeh

150 γρ. tempeh, κομμένο σε κύβους 5 χιλ.–1 εκ.

1 κ.σ. doubanjiang (πικάντικη πάστα φασολιών)

1 κ.σ. φυτική σάλτσα «oyster»

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

Για τα peanut noodles

300 γρ. μεταξένιο τόφου

2 κ.σ. απαλό φυστικοβούτυρο

2 κ.σ. tamari ή σάλτσα σόγιας με μειωμένο αλάτι

1 κ.σ. σιρόπι αγαύης

1 λάιμ, τον χυμό από το μισό

400 γρ. φρέσκα udon noodles

Αλάτι

Για το σερβίρισμα

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε ροδέλες ή λεπτές λωρίδες

150 γρ. μπρόκολο Tenderstem ή 1 pak choi, στον ατμό μέχρι να μαλακώσει

Λίγο chilli oil, προαιρετικά

Το υπόλοιπο μισό λάιμ, κομμένο σε φέτες

Εκτέλεση

Ψήνουμε το tempeh

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C, στους 200°C στον αέρα.

Απλώνουμε το tempeh σε μία στρώση πάνω σε ταψί. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, γυρίζοντας τους κύβους στη μέση του χρόνου, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανοί στις άκρες.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την πάστα doubanjiang, τη φυτική oyster sauce και το σκόρδο. Μόλις το tempeh ψηθεί, το μεταφέρουμε στο μπολ και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα. Το ξαναβάζουμε στο ταψί και το επιστρέφουμε στον φούρνο για 3–5 λεπτά ακόμη, μέχρι η σάλτσα να γίνει κολλώδης και να «δέσει» επάνω του.

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα φιστικιού

Σε μπλέντερ ή πολυκόφτη χτυπάμε το τόφου, το φυστικοβούτυρο, την tamari, το σιρόπι αγαύης και τον χυμό λάιμ μέχρι να έχουμε μια λεία, κρεμώδη σάλτσα. Την αφήνουμε στην άκρη.

Βράζουμε τα noodles

Σε μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει, ρίχνουμε τα udon και τα μαγειρεύουμε για 1–2 λεπτά, μέχρι να ξεχωρίσουν μεταξύ τους. Τα στραγγίζουμε, κρατώντας λίγο από το νερό τους.

Ζεσταίνουμε τη σάλτσα τόφου σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα noodles και λίγο από το νερό που κρατήσαμε και ανακατεύουμε καλά μέχρι να καλυφθούν παντού από τη σάλτσα.

Σερβίρισμα

Μοιράζουμε τα peanut noodles σε δύο μπολ. Από πάνω προσθέτουμε το καραμελωμένο tempeh και πασπαλίζουμε με φρέσκο κρεμμυδάκι. Σερβίρουμε δίπλα το μπρόκολο ή το pak choi στον ατμό. Αν μας αρέσει η ένταση, ραντίζουμε με λίγο chilli oil και συνοδεύουμε με μια φέτα λάιμ για επιπλέον φρεσκάδα.

Ένα πιάτο φυτικό, πλούσιο και απολαυστικό που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο γλυκό, το αλμυρό και το πικάντικο.

Καλή απόλαυση!