Αν αγαπάς τις γεύσεις που ξυπνούν τον ουρανίσκο και δεν φοβούνται λίγη ένταση, τότε αυτή η τηγανίτα με kimchi θα γίνει η νέα σου αδυναμία. Είναι απλή, γρήγορη και ιδανική για ένα διαφορετικό μεσημεριανό, ένα ελαφρύ βραδινό ή ακόμα και για μεζέ με φίλους. Το μυστικό της βρίσκεται στην ισορροπία ανάμεσα στο τραγανό εξωτερικό και το ζουμερό, αρωματικό εσωτερικό.

Υλικά

Για την τηγανίτα

70 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Μια πρέζα θαλασσινό αλάτι

1 μεγάλο κρόκο αυγού

1 κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι, και επιπλέον για το τηγάνισμα

150 γρ. kimchi, χοντροκομμένο, μαζί με 1½ κουταλιά της σούπας από το ζουμί του

1 μεγάλο φρέσκο κρεμμυδάκι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο

Για τη σάλτσα ντιπ

½ κουταλιά της σούπας σόγια σος

½ κουταλάκι του γλυκού ξίδι από ρύζι

½ κουταλάκι του γλυκού καβουρδισμένο σησαμέλαιο

Μια πρέζα μπούκοβο ή νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

Εκτέλεση

Σε μια κανάτα ή μπολ ανακατεύεις το αλεύρι, το κορν φλάουρ, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Προσθέτεις τον κρόκο, το λάδι και 4 κουταλιές της σούπας κρύο νερό και χτυπάς καλά με σύρμα μέχρι να δημιουργηθεί ένας σχετικά πηχτός χυλός.

Στη συνέχεια ενσωματώνεις το kimchi, το ζουμί του και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ανακατεύεις απαλά ώστε να πάνε παντού τα υλικά χωρίς να λιώσουν.

Ζεσταίνεις λίγο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίχνεις το μείγμα και με μια ξύλινη σπάτουλα το απλώνεις ώστε να καλύψει ομοιόμορφα τον πάτο του τηγανιού. Ψήνεις για λίγα λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά από κάτω και να αρχίσει να σταθεροποιείται από πάνω. Γυρίζεις προσεκτικά την τηγανίτα και συνεχίζεις το ψήσιμο μέχρι να γίνει τραγανή και από τις δύο πλευρές.

Όσο ψήνεται, ετοιμάζεις τη σάλτσα ανακατεύοντας όλα τα υλικά σε ένα μικρό μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βγάζεις την τηγανίτα από το τηγάνι, την κόβεις σε λωρίδες ή μπουκιές και τη σερβίρεις ζεστή, συνοδεία της πικάντικης σάλτσας.

Καλή απόλαυση!