Αν θέλεις κάτι γρήγορο, χορταστικό και πολύ νόστιμο, αυτές οι quesadillas είναι ό,τι πρέπει. Έχουν πικάντικη γέμιση με ανάμεικτα φασόλια, λιωμένο τσένταρ και, αν θέλεις, ένα δροσερό dip με ξινή κρέμα και lime που τις απογειώνει.

Υλικά

1½ κ.σ. ελαιόλαδο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες

1 κονσέρβα 400 γρ. ανάμεικτα φασόλια σε νερό, στραγγισμένα

1 κ.σ. πάστα chipotle

4 τορτίγιες από αλεύρι

100 γρ. τσένταρ, τριμμένο

4 κ.σ. ξινή κρέμα, προαιρετικά

χυμός από 1 lime, προαιρετικά

λίγος φρέσκος κόλιανδρος, προαιρετικά, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τη γέμιση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 120°C, στους 100°C αν είναι με αέρα, ή στο ½ της έντασης αν είναι φούρνος αερίου.

Ζέστανε μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σοτάρισέ τα για 2 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Έπειτα πρόσθεσε τα φασόλια και την πάστα chipotle και ανακάτεψε καλά. Με ένα εργαλείο για πουρέ ή με ένα πιρούνι, λιώσε τα φασόλια ελαφρώς, ώστε να γίνουν ένα χοντροκομμένο μείγμα. Μετέφερε τη γέμιση σε ένα πιάτο και καθάρισε το τηγάνι.

Φτιάχνεις τις quesadillas

Ρίξε στο τηγάνι άλλη μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και άπλωσέ το απαλά με λίγο χαρτί κουζίνας.

Βάλε μία τορτίγια στο τηγάνι και πασπάλισε από πάνω μία στρώση τριμμένου τυριού. Πρόσθεσε τη μισή ποσότητα από το μείγμα με τα φασόλια και κάλυψέ το ξανά με λίγη ποσότητα τυριού, ώστε να λειτουργήσει σαν «κόλλα». Σκέπασε με δεύτερη τορτίγια, πίεσε ελαφρά με μια σπάτουλα και ψήσε για 3 με 4 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από κάτω.

Γύρισέ την προσεκτικά από την άλλη πλευρά και ψήσε για ακόμη 3 με 4 λεπτά.

Μετέφερε την έτοιμη quesadilla σε ταψί και βάλ’ την στον φούρνο για να μείνει ζεστή. Επανάλαβε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα υλικά.

Ετοιμάζεις το dip

Αν θέλεις να φτιάξεις το συνοδευτικό dip, ανακάτεψε σε ένα μπολ την ξινή κρέμα με τον χυμό lime.

Σερβίρισμα

Κόψε τις quesadillas σε τέταρτα, περιχύσε με το dip από ξινή κρέμα και lime και πασπάλισε με λίγο φρέσκο κόλιανδρο, αν χρησιμοποιήσεις.

Καλή απόλαυση!